Джордж Ръсел: Пиер първо ме би на шах, а след това и в квалификацията

Джордж Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна за утрешната Гран При на Италия, след като завърши на 0.060 секунди зад изненадващия победител в квалификацията на „Монца“ Пиер Гасли.

Front row at the Temple of Speed 🔥



Great lap, George 👏 pic.twitter.com/jsfT1HgHVb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 5, 2026

След финала пилотът на Мерцедес призна, че Гасли и Алпин просто са били прекалено бързи за него. Той също така сподели интересна подробност, че малко преди квалификацията двамата с Гасли са изиграли партия шах, в която победата отново е била за французина.

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„Огромни поздравления за Пиер. Това е невероятно представяне. Около 15 минути преди квалификацията ние играхме шах и той ме победи, след което му казах, че ще го бия в квалификацията и ето, че той отново е пред мен.



„Огромни поздравления за него. Разочарован съм, че не взех полпозишъна. Беше малко объркано с Верстапен в началото на обиколката, бях много близо до него. Но Пиер и Алпин бяха много бързи“, обясни Ръсел.

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Снимки: Gettyimages