Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел: Пиер първо ме би на шах, а след това и в квалификацията

Джордж Ръсел: Пиер първо ме би на шах, а след това и в квалификацията

  • 5 сеп 2026 | 18:30
  • 557
  • 0
Джордж Ръсел: Пиер първо ме би на шах, а след това и в квалификацията

Джордж Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна за утрешната Гран При на Италия, след като завърши на 0.060 секунди зад изненадващия победител в квалификацията на „Монца“ Пиер Гасли.

След финала пилотът на Мерцедес призна, че Гасли и Алпин просто са били прекалено бързи за него. Той също така сподели интересна подробност, че малко преди квалификацията двамата с Гасли са изиграли партия шах, в която победата отново е била за французина.

Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"
Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"

„Огромни поздравления за Пиер. Това е невероятно представяне. Около 15 минути преди квалификацията ние играхме шах и той ме победи, след което му казах, че ще го бия в квалификацията и ето, че той отново е пред мен.

„Огромни поздравления за него. Разочарован съм, че не взех полпозишъна. Беше малко объркано с Верстапен в началото на обиколката, бях много близо до него. Но Пиер и Алпин бяха много бързи“, обясни Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

  • 5 сеп 2026 | 16:00
  • 30554
  • 7
Ръсел със значително предимство преди квалификацията в Италия

Ръсел със значително предимство преди квалификацията в Италия

  • 5 сеп 2026 | 14:41
  • 3471
  • 0
Рали „Сафари“ може да изпадне от календара на WRC

Рали „Сафари“ може да изпадне от календара на WRC

  • 5 сеп 2026 | 12:54
  • 869
  • 0
Какво научи Антонели докато кара зад Верстапен на "Монца"?

Какво научи Антонели докато кара зад Верстапен на "Монца"?

  • 5 сеп 2026 | 12:46
  • 1311
  • 0
Раул Фернандес признава, че всяка останала надежда за титлата в MotoGP е "изчезнала"

Раул Фернандес признава, че всяка останала надежда за титлата в MotoGP е "изчезнала"

  • 5 сеп 2026 | 12:34
  • 418
  • 0
Джордж Ръсел: Ферари продължава да е фаворитът на "Монца"

Джордж Ръсел: Ферари продължава да е фаворитът на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 12:27
  • 1376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 0:1 ЦСКА, гостите по-активни в началото

Спартак (Вн) 0:1 ЦСКА, гостите по-активни в началото

  • 5 сеп 2026 | 19:23
  • 19015
  • 49
Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

  • 5 сеп 2026 | 16:00
  • 30554
  • 7
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 10141
  • 22
Интер 0:0 Наполи, начални минути

Интер 0:0 Наполи, начални минути

  • 5 сеп 2026 | 19:00
  • 1756
  • 1
Съставите на Шалке 04 и Байерн, Кейн, Олисе и Мусиала на пейката на баварците

Съставите на Шалке 04 и Байерн, Кейн, Олисе и Мусиала на пейката на баварците

  • 5 сеп 2026 | 19:07
  • 329
  • 0
Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

  • 5 сеп 2026 | 16:21
  • 25315
  • 21