Георги Татаров: Да не забравяме защо сме тук и каква е целта ни

Георги Татаров и останалите национали на България са в заключителната част от подготовката си за ЕвроВолей 2026, на което "лъвовете" ще имат възможността да играят пред родна публика.

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"Чувствам се много добре. Тренираме вече от доста време, цяло лято сме заедно. Смятам, че подготовката върви много добре засега. Надявам се да продължим в същия дух и да пристигнем подготвени за Европейското", заяви Татаров в специално интервю за официалната Фейсбук страница наа БФВ.

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"За мен е успех, че с всяка година подобряваме нашето представяне в Лигата на нациите. Направиха се по-задълбочени анализи и се видя, че сме много близо. Дори в някои елементи сме по-добри от отборите, които играха във финалната осмица. Смятам, че скоро ще бъдем постоянно там."

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"Когато Европейското е в България, чувството е различно. Знаем много добре каква е еуфорията сред хората, които нямат търпение да ни видят. Лигата на нациите вече е по-скоро на заден план. Анализираме мачовете оттам, за да подобрим някои елементи и да се представим още по-добре."

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"Няма да има тежки пътувания и часови разлики, които също влияят много на представянето. В момента тренировките са малко по-тежки, но предполагам, че с приближаването на турнира натоварването ще бъде намалено, за да можем да влезем във форма."

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"Стояхме добре при сайд-аут, но не толкова добре при контраатака и върху това работим в момента. Също така трябва малко да намалим грешките на сервис. Затова сме тук – да се подготвим и да изчистим всичко до края на подготовката."

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"Винаги има изкушения, но смятам, че можем да намерим баланса. Когато сме на лагер, всеки е изключително мотивиран и дисциплиниран – почива и тренира. Когато имаме почивка, разбира се, можем да излезем и да разпуснем. Най-важното е да има баланс между двете и да не забравяме защо сме тук и каква е целта ни."

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"С всяка година ставаме все повече момчета, които играят в Италия. Миналата година аз живеех доста близо до Алекс (б.р. Николов) и много често се виждахме. Има и много наши момчета в А2, което е много хубаво."

"Конкуренцията е много важен компонент от всеки спорт. Тя те кара да се напъваш през цялото време, да не се отпускаш и да се бориш за мястото си. Конкуренцията ражда качество."

"Това е колективен спорт и особено когато играеш за националния отбор, е още по-различно. Тогава се пренебрегват индивидуалните цели и всичко се свежда до това отборът да се представи възможно най-добре. Всички момчета искат да помогнат максимално на съотборниците си и на отбора, за да постигнем възможно най-добрия резултат."

"Да вярват в нас. Дори ако нещата не вървят много добре, да не се отказват от нас. Да се забавляват и да си прекарат добре", се обърна Татаров към феновете в края.

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