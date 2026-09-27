Милано посрещна се 47-ата Генерална асамблея на CEV и очерта новите цели

Президентът на CEV Роко Сикирич се обърна към делегати от 54 национални асоциации, събрани в Милано на 47-ото Общо събрание на въпросната волейболна организация. Събитието се проведе преди дългоочакваните полуфинални и финални мачове от Европейското първенство за мъже. Това беше второто Общо събрание на CEV, председателствано от Роко Сикирич, откакто той пое ръководството на европейското волейболно семейство в края на лятото на 2024 г.

Асамблеята се проведе в навечерието на финалите на Евроволей, които са именно в Италия. Сиркич започна изказването си именно с коментар за шампионата на Стария континент, който определи като исторически и революционен.

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"Огромно удоволствие е да се обърна към вас тук, в Милано, където този уикенд ще отпразнуваме кулминацията на европейския волейболен сезон с финалите на Европейското първенство за мъже, след историческия финал при жените, на който станахме свидетели в Истанбул. Тези състезания вече отбелязаха важна глава за нашия спорт. Станахме свидетели на може би най-конкурентните първенства през последните години, със страхотни мачове и неочаквани резултати. Регистрирахме едни от най-високите телевизионни рейтинги в историята си, достигнахме нови нива на търговски партньорства и видяхме силен зрителски интерес в страните домакини. Важно е да се отбележи, че нашите организатори също показаха, че домакинството на ЕвроВолей може да създаде не само спортна и промоционална стойност, но и положителен финансов резултат. От изключителната атмосфера в Истанбул до незабравимото откриване на площад „Пиаца дел Плебишито“ в Неапол, Европейското първенство за пореден път ни показа силата на нашия спорт и потенциала, който е пред нас. Затова искам да благодаря на всички наши федерации домакини, отбори, спортисти, доброволци, партньори, заинтересовани страни и на целия екип на централата на ЦЕВ за тяхната отдаденост при реализирането на тези изключителни събития. Това, което преживяхме през тези седмици, е резултат от огромно колективно усилие. А това, което видяхме на Европейското първенство, отразява нещо по-голямо: напредъка, който постигаме в целия европейски волейбол.

Миналата година в Париж представихме нашата стратегия и пътна карта за европейския волейбол. В речта си също така признах съмненията и въпросите, които естествено съпътстват промените. Тази година беше посветена на превръщането на тази стратегия в действие. Много от тези идеи вече станаха реалност и показаха на какво сме способни да постигнем заедно. Достигнахме исторически бюджет на ЦЕВ, приложихме нова търговска стратегия, приветствахме големи международни марки в нашите състезания и засилихме позицията на европейския волейбол на международния пазар. Това са само някои от примерите", започна Сиркич.

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Функционерът говори и за значението на популяризирането и растежа на волейбола в цяла Европа.

"Напредъкът не може да се измерва само с това, което ЦЕВ постига. Той трябва да се измерва и с това, което този напредък връща на европейския волейбол. Никоя институция не расте сама. Нашият напредък има смисъл само ако стане общ напредък. А може би най-ясният пример за това е Фондът за солидарност. Миналата година в Париж представихме идеята. Тази година тя оживя и първите проекти бяха одобрени. Искам да подчертая един важен принцип. Фондът за солидарност е възможност за всяка национална федерация, клуб или отделен човек. Решенията се вземат въз основа на качеството на проекта, неговото потенциално въздействие и стойността, която може да донесе на волейбола. Моята амбиция е Фондът за солидарност да се превърне в силна и трайна институция – прозрачна, надеждна и насочена към развитието на волейбола, далеч отвъд всеки отделен човек или мандат" каза Сиркич.

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Въпреки това Сикирич осъзнава, че все още има много място за подобрение.

„Същевременно, признаването на нашия напредък означава и да бъдем честни за това къде все още трябва да се подобрим. Днес CEV е в по-силна позиция от всякога. Но макар да трябва да признаем постигнатия напредък, самочувствието никога не трябва да се превръща в самодоволство. По време на тези състезания от ЕвроВолей преживяхме пълни зали и изключителна атмосфера, когато играят националните отбори на домакините“, уточни той.

СНИМКА: CEV

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