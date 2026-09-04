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Джанлоренцо Бленджини: Всеки един двубой има значение

  • 4 сеп 2026 | 13:35
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Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини е доволен от подготовката на "трикольорите" за предстоящото Европейско първенство.

Италианският специалист е на мнение, че съставът е продължил развитието си след спечелването на сребърните медали от Мондиал 2025 във Филипините.

"В момента сме по-добре от миналата седмица, когато имахме някои проблеми. Всички състезатели са напреднали още в сравнение с миналата година. Имаме повече дълбочина в състава и това ме радва. След резултатите на Световното първенство, очакванията са доста по-големи. Това, че играем пред родна публика също има значение. Някои казват, че това е напрежение, но това е гордост. Чака ни тежко първенство. Групата ни е много тежка. Още на осминафиналите ще срещнем класен съперник. Ще ни бъде доста трудно, но нямаме търпение да започнем. В един дълъг турнир винаги е важно да имаме решения за различни ситуации и те да ни помогнат в един сгъстен ритъм от мачове. Всеки един двубой има значение, ще опитаме да вземем максимума. Във всяко състезание ще продължим да търсим максималното", коментира Бленджини пред репортери.

В първия си мач България излиза срещу Република Северна Македония на 9 септември (сряда) от 19:00 часа в "Арена София".

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Снимки: Startphoto

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