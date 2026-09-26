Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Джанлоренцо Бленджини със страхотен дебют начело на женския Милано

  • 26 сеп 2026 | 21:18
  • 1353
  • 1
Джанлоренцо Бленджини със страхотен дебют начело на женския Милано

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини записа страхотен дебют начело на женския тим на Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от Бленджини състав надигра категорично Савино дел Бене (Скандичи) с 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) във втория полуфинал на силния приятелски и предсезонен турнир за Купа Курмайор.

Бленджини като треньор на Веро Волей: Исках да се поставя извън зоната си на комфорт
Бленджини като треньор на Веро Волей: Исках да се поставя извън зоната си на комфорт

Така Джанлоренцо Бленджини започна по възможно най-добрия начин новото си предизвикателство в кариерата като треньор на женски клубен отбор.

На финала Милано ще играе с гранда Просеко ДОК Имоко (Конеляно), който се наложи над шампиона Игор Горгондзола (Новара) също с 3:0 гейма в първата полуфинала среща по-рано днес. Финалната среща между Милано и Конеляно е утре (27 септември) от 19,00 часа българско време.

Над всички за Милано бе звездата Паола Егону с 21 точки (1 блок и 57% ефективност в атака - +16), а Калия Лейниър добави още 11 точки за победата.

За тима на Скандичи Кийра Ван Рик реализира 14 точки (1 блок, 2 аса и 39% ефективност в атака - +1), а Ейвъри Скинър завърши с 10 точки.

Снимки: legavolleyfemminile.it

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Костенец посрещна грандиозно Алекс Грозданов

Костенец посрещна грандиозно Алекс Грозданов

  • 26 сеп 2026 | 16:42
  • 2504
  • 0
Свидерски: CEV обмисля връщането на руските клубове в европейските турнири от сезон 2027/28

Свидерски: CEV обмисля връщането на руските клубове в европейските турнири от сезон 2027/28

  • 26 сеп 2026 | 16:25
  • 2575
  • 9
Евроволей 2026: Франция и Полша в битка за златото! Джани срещу Гърбич в олимпийски реванш

Евроволей 2026: Франция и Полша в битка за златото! Джани срещу Гърбич в олимпийски реванш

  • 26 сеп 2026 | 15:22
  • 12306
  • 1
Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

Финландия повика нов разпределител като медицински жокер

  • 26 сеп 2026 | 14:24
  • 1205
  • 0
Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

Славия организира турнири в памет на Панайот Пондалов

  • 26 сеп 2026 | 04:29
  • 1347
  • 4
Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

  • 26 сеп 2026 | 04:22
  • 2370
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 118715
  • 862
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 10493
  • 152
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 8687
  • 32
Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

  • 26 сеп 2026 | 21:10
  • 4341
  • 6
Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

  • 26 сеп 2026 | 20:31
  • 10623
  • 6
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 76864
  • 84