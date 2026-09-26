Джанлоренцо Бленджини със страхотен дебют начело на женския Милано

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини записа страхотен дебют начело на женския тим на Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от Бленджини състав надигра категорично Савино дел Бене (Скандичи) с 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) във втория полуфинал на силния приятелски и предсезонен турнир за Купа Курмайор.

Бленджини като треньор на Веро Волей: Исках да се поставя извън зоната си на комфорт

Така Джанлоренцо Бленджини започна по възможно най-добрия начин новото си предизвикателство в кариерата като треньор на женски клубен отбор.

На финала Милано ще играе с гранда Просеко ДОК Имоко (Конеляно), който се наложи над шампиона Игор Горгондзола (Новара) също с 3:0 гейма в първата полуфинала среща по-рано днес. Финалната среща между Милано и Конеляно е утре (27 септември) от 19,00 часа българско време.

Над всички за Милано бе звездата Паола Егону с 21 точки (1 блок и 57% ефективност в атака - +16), а Калия Лейниър добави още 11 точки за победата.

За тима на Скандичи Кийра Ван Рик реализира 14 точки (1 блок, 2 аса и 39% ефективност в атака - +1), а Ейвъри Скинър завърши с 10 точки.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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