Жасмин Величков: Емоцията е много по-голяма, защото ще играем пред пълна зала в София

Жасмин Величков е сред младите волейболисти, които през този сезон получиха възможност да се утвърдят в мъжкия национален отбор на България. След първия си сезон в Лигата на нациите той вече гледа към следващото голямо предизвикателство – Евроволей 2026 и мачовете пред българската публика в София.

За Величков изминалото издание на Лигата на нациите беше първо в кариерата му с мъжкия национален отбор.

„Първият ми VNL беше изпълнен с много позитивни емоции и много уроци – както за мен, така и за отбора. Смятам, че представянето ни беше много позитивно. Имахме много добри мачове. За жалост не успяхме да се класираме за финалите, но мисля, че сме си взели поука от всички загуби. Надявам се догодина да бъде доста по-добре“, заяви Величков пред сайта на Българската федерация по волейбол.

Лигата на нациите обаче вече е в миналото, а подготовката на националите е насочена към Евроволей 2026. Този път голямото предизвикателство идва и с привилегията България да играе пред собствена публика в София.

В националния отбор Величков вече има възможност да види отблизо и всичко онова, което остава невидимо за хората по трибуните и пред телевизионните екрани.

„Всички гледат резултата, но зад този резултат стоят изключително много часове труд и неуморна работа. Отборно смятам, че сме много добре. Колективът е страхотен. Разбираме се всички, няма никакви проблеми. Естествено, много сме развълнувани. Все пак Европейското е в България, в София. Надявам се залата да е пълна и през цялото време да бъде изпълнена само с позитивни емоции.“

За младия волейболист работата под ръководството на Джанлоренцо Бленджини е първи досег на такова ниво с треньор, който има зад гърба си огромен международен опит.

„Като млад състезател съм сигурен, че съм попаднал на най-правилното възможно място“, категоричен е Величков.

Месеците с националния отбор включват не само тренировки и мачове, но и дълги пътувания за турнирите от Лигата на нациите. Натрупването им поставя състезателите пред изпитание, което далеч не се изчерпва само с физическото натоварване.

„Пътуванията са тежки, безспорно. Това важи за всеки отбор. Най-тежкото според мен е да останем концентрирани максимално дълго време, да поддържаме формата, да не се поддаваме на изкушения и да бъдем изцяло фокусирани върху тренировъчния процес.“

Именно в подобни дълги периоди неизбежно идват моменти, в които отделен състезател или целият тим не успява да поддържа постоянно едно и също ниво.

„Коригираме го отборно. Когато някой има момент на спад или дори когато целият отбор преминава през такъв период, точно затова колективът води отбора напред. Всеки помага на другия. Това е целта на отбора.“

За Величков големите първенства не са непозната територия след участията му с юношеските национални гарнитури на България. Сега обаче предстои първото подобно преживяване при мъжете, при това в София.

„Емоцията със сигурност е много по-голяма, защото ще играем пред пълна зала в София. Не знам какво да очаквам. Надявам се публиката да бъде нашият седми играч, винаги да ни помага. Сигурен съм, че с нейната помощ можем да постигнем много хубави резултати.“

Да играеш у дома има и своята друга страна. Интересът към националния отбор е огромен, а с приближаването на първенството се увеличават и очакванията към представянето на България.

„Естествено, може да има по-голямо напрежение от обикновено, защото очакванията са много големи. Хубавото е, че когато има големи очаквания, всеки от нас си поставя лична и отборна цел и се стреми да ги преследва. Колкото по-големи са очакванията, толкова по-голяма е целта.“

В националния отбор индивидуалните цели на играчите са различни, но Величков вижда сериозна близост между това, което иска тимът, и надеждите на привържениците.

„Може би отборните ни очаквания са много подобни на тези на феновете. Всеки иска да подобри елемент от играта си, друг да го направи още по-добре. Така че отборните са много подобни на тези на феновете.“

Величков вече премина и през първия период на адаптация към мъжкия национален отбор. Това е среда, в която младият волейболист попадна редом до състезатели с далеч по-голям международен опит.

„Заварих много добър колектив с изключително класни играчи. В началото ми беше изключително трудно, но с времето се свиква. Момчетата много ми помагаха през целия тренировъчен процес и в момента бих казал, че се чувствам като у дома си.“

В този процес особено значение има ежедневният контакт с по-опитните национали.

„Бих казал, че съм извадил изключително голям късмет да бъда в този отбор с тези по-опитни състезатели, защото те винаги са готови да помагат на по-младите с каквото имат нужда.“

Преди да стигне до настоящата си роля в националния отбор, Величков направи важна крачка в клубната си кариера – замина за Италия още на 18 години. Там ежедневието го среща с някои от най-силните волейболисти в света.

„Това, че излязох в Италия още на 18 години, беше много позитивно за мен. Успях да свикна със средата и с това през цялото време да трябва да играя на изключително високо ниво, никога да не допускаш голям спад. Противниците там са световни и олимпийски шампиони, така че няма място за отпускане. Това много ми помогна да дойда тук максимално концентриран, за да мога да покажа това, което мога.“

Сега всичко натрупано през сезона трябва да бъде пренесено на най-важната сцена за България през това лято. А Величков има ясен критерий, по който ще оцени собственото си представяне след последния мач.

„Изключително много се надявам след края на първенството да мога да си кажа, че съм дал всичко от себе си и че целият отбор е дал всичко от себе си. Сигурен съм, че ако това стане, резултатите ще бъдат изключително високи.“

Накрая Величков се обърна и към хората, които ще заемат местата си по трибуните в София.

„Искам първо да им благодаря, че са отделили от времето и средствата си, за да дойдат да ни подкрепят. Ще дадем всичко от себе си, за да им предоставим колкото се може повече позитивни и щастливи емоции.“

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