Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Президентът на Българска федерация волейбол Любомир Ганев се надява на силно представяне от страна на националния отбор по време на Евро 2026.

Ганев е сигурен, че това е най-голямото събитие у нас през тази година, а интересът от страна на публиката към двубоите с участието на "трикольорите" е огромен.

Първият двубой на световния вицешампион България на турнира е на 9 септември (сряда) от 19:00 срещу Република Северна Македония в "Арена София".

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"Това ще бъде най-голямото събитие в България. Вече имаме база за сравнение, но колоездачната обиколка на Италия беше само 3 дни, докато Европейското първенство в София е две седмици. България ще бъде волейбол, София ще бъде волейбол. Дано успеем да зарадваме с добра игра хилядите фенове в залата, пред телевизионните екрани и тези, които ще ни следват чрез медиите. Дано момчетата си оставят сърцето и душата на игрището и да са здрави. Ние знаехме с какво точно се захващаме. Имаше огромен интерес от страна на общините, партньорите и феновете. Залата ще бъде пълна във всички мачове на България, а дано двубоите ни са седем. Билетите за мача с Полша са отдавна разпродадени, за България-Украйна има още 100 билета, а за България-Португалия са останали още 5-6 места. Интересът е огромен и направихме нещо историческо чрез продажбата на билети в рамките на само 24 часа. Сигурен съм, че във всички срещи ще играем пред пълна зала, дано момчетата зарадват публиката", заяви Ганев пред медиите на площад "Света Неделя" при символичното начало на обратното броене до началото на Евроволей 2026.

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Очаква се общо над 120 хиляди фенове да посетят мачовете от Европейския шампионат в София през септември.

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Снимки: Владимир Иванов