Оли Кунари с невероятно постижение начело на Финландия през 2026 година

Финландия спечели третото място на Европейското първенство по волейбол при мъжете. В мача за бронзовите медали финландците победиха с 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) състава на Словения.
"Суоми" триумфира след първия и втория гейм, без да даде сериозни шансове за словенците, които имаха възможност да останат в двубоя след третата част. В нея резултатът се движеше точка за точка, но Финландия успя да победи драматично с 29:27.
Финландия разплака Словения и написа история във волейбола!
Финландия за първи път в историята печели отличие и се класира в челната тройка на Европейско първенство.
Селекционерът на Финландия Оли Кунари записа невероятно постижение през 2026 година начело на “Суоми”.
Под ръководството на Оли Кунари Финландия записа 17 победи и само 2 загуби в 19 официални мача през 2026 година.
Освен това Финландия спечели Европейската лига, спечели промоция за Лигата на нациите през 2027 година и стигна до бронзовите медали на Евроволей 2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google