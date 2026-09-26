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Оли Кунари с невероятно постижение начело на Финландия през 2026 година

  • 26 сеп 2026 | 21:04
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Финландия спечели третото място на Европейското първенство по волейбол при мъжете. В мача за бронзовите медали финландците победиха с 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) състава на Словения.

"Суоми" триумфира след първия и втория гейм, без да даде сериозни шансове за словенците, които имаха възможност да останат в двубоя след третата част. В нея резултатът се движеше точка за точка, но Финландия успя да победи драматично с 29:27.

Финландия разплака Словения и написа история във волейбола!
Финландия разплака Словения и написа история във волейбола!

Финландия за първи път в историята печели отличие и се класира в челната тройка на Европейско първенство.

Селекционерът на Финландия Оли Кунари записа невероятно постижение през 2026 година начело на “Суоми”.

Под ръководството на Оли Кунари Финландия записа 17 победи и само 2 загуби в 19 официални мача през 2026 година.

Освен това Финландия спечели Европейската лига, спечели промоция за Лигата на нациите през 2027 година и стигна до бронзовите медали на Евроволей 2026.

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