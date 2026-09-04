Алекс Грозданов преди ЕвроВолей: Чаках това събитие 14 години, дори в момента настръхвам

Броени дни остават до старта на Европейското първенство по волейбол за мъже, а националният отбор на България финализира своята подготовка преди откриващия сблъсък със Северна Македония. Капитанът на представителния ни тим Алекс Грозданов не скри отличната атмосфера в състава и голямото вълнение от предстоящите мачове пред родна публика.

„Настроението в отбора е страхотно. Готвим се засилено, но вече оставяме малко повече време и за почивка, за да бъдем свежи за мачовете“, сподели той, изразявайки надежда пълните трибуни да вдъхнат допълнителна сила на тима.

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За Грозданов предстоящият турнир носи специална сантиментална стойност, връщайки го към първите му стъпки в залата.

„През 2012 г. за първи път бях в тогавашната „Арена Армеец“. Бях на 14 години, а оттогава изминаха още 14 – сега съм на 28. Наистина чаках това събитие 14 години. Дори в момента се настръхвам. Да играя пред 12 500 души в родния си град е нещо уникално. Мисля, че по-силна емоция за един спортист може да бъде единствено Олимпиадата”, разкри капитанът.

„Защо да не направим нещо хубаво и да зарадваме народа отново? Не обичам да давам обещания – ще покажем на игрището колко много го искаме“, заяви Алекс Грозданов на въпрос дали отборът може да сътвори подобен подвиг, като миналата година.

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Капитанът подчерта и огромната роля на подкрепата от феновете, която зарежда състезателите всекидневно, но отчете, че конкуренцията на шампионата на Стария континент ще бъде изключително сериозна. По думите му съперниците вече подхождат с много по-голям респект към България.

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