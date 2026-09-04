Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев и Васил Терзиев дадоха началото на обратното броене преди Евроволей 2026

Любо Ганев и Васил Терзиев дадоха началото на обратното броене преди Евроволей 2026

  • 4 сеп 2026 | 12:20
  • 136
  • 0
Любо Ганев и Васил Терзиев дадоха началото на обратното броене преди Евроволей 2026

Официално беше даден стартът на обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин. На площад „Света Неделя“ кметът на столицата Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев откриха голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на надпреварата.

На събитието присъстваха още капитанът на националния отбор Алекс Грозданов, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини и помощник-треньорът Андрей Жеков. Със символичното откриване на часовника те поставиха началото на подготовката за първия мач на българския тим пред родна публика.

8 Дадоха начало на обратното броене преди Евроволей 2026

Инсталацията на площад „Света Неделя“ ще остане до края на шампионата, а столицата подготвя богата съпътстваща програма за феновете. Основен център на събитията ще бъде EuroVolley Camp в парка зад музея „Земята и хората“, където са предвидени множество активности. Волейболни зони за снимки са разположени още пред „Арена София“ и при метростанция „Стадион Васил Левски“.

България стартира участието си в Евроволей на 9 септември от 19:00 ч. срещу отбора на Северна Македония, последван от двубои с Португалия, Украйна, Израел и Полша. Столицата ще бъде домакин и на елиминационната фаза – осминафиналите са насрочени за 19 и 20 септември, а четвъртфиналите ще се изиграят на 22 септември. Финалната четворка пък ще играе в Италия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U16 с втора победа на Балканиадата в Гърция

България U16 с втора победа на Балканиадата в Гърция

  • 3 сеп 2026 | 21:58
  • 1527
  • 0
Турция даде гейм на Германия, но се класира на полуфиналите на Европейското

Турция даде гейм на Германия, но се класира на полуфиналите на Европейското

  • 3 сеп 2026 | 21:42
  • 2671
  • 0
Дунав с две нови попълнения

Дунав с две нови попълнения

  • 3 сеп 2026 | 20:11
  • 1568
  • 0
Изабел Хаак с втори рекорд на ЕвроВолей 2026

Изабел Хаак с втори рекорд на ЕвроВолей 2026

  • 3 сеп 2026 | 19:57
  • 1915
  • 5
Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026

Полша се справи с Нидерландия и е на полуфинал на ЕвроВолей 2026

  • 3 сеп 2026 | 19:40
  • 1654
  • 0
България с най-слабото класиране на европейски първенства в историята си

България с най-слабото класиране на европейски първенства в историята си

  • 3 сеп 2026 | 19:06
  • 7253
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 13134
  • 23
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 8659
  • 7
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 2228
  • 1
Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пд) официално представи Шопов

  • 4 сеп 2026 | 11:51
  • 1302
  • 2
Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

  • 4 сеп 2026 | 09:28
  • 12820
  • 27
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 513
  • 1