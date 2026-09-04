Любо Ганев и Васил Терзиев дадоха началото на обратното броене преди Евроволей 2026

Официално беше даден стартът на обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин. На площад „Света Неделя“ кметът на столицата Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев откриха голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на надпреварата.
На събитието присъстваха още капитанът на националния отбор Алекс Грозданов, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини и помощник-треньорът Андрей Жеков. Със символичното откриване на часовника те поставиха началото на подготовката за първия мач на българския тим пред родна публика.
Инсталацията на площад „Света Неделя“ ще остане до края на шампионата, а столицата подготвя богата съпътстваща програма за феновете. Основен център на събитията ще бъде EuroVolley Camp в парка зад музея „Земята и хората“, където са предвидени множество активности. Волейболни зони за снимки са разположени още пред „Арена София“ и при метростанция „Стадион Васил Левски“.
България стартира участието си в Евроволей на 9 септември от 19:00 ч. срещу отбора на Северна Македония, последван от двубои с Португалия, Украйна, Израел и Полша. Столицата ще бъде домакин и на елиминационната фаза – осминафиналите са насрочени за 19 и 20 септември, а четвъртфиналите ще се изиграят на 22 септември. Финалната четворка пък ще играе в Италия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google