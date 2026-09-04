Любо Ганев и Васил Терзиев дадоха началото на обратното броене преди Евроволей 2026

Официално беше даден стартът на обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин. На площад „Света Неделя“ кметът на столицата Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев откриха голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на надпреварата.

На събитието присъстваха още капитанът на националния отбор Алекс Грозданов, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини и помощник-треньорът Андрей Жеков. Със символичното откриване на часовника те поставиха началото на подготовката за първия мач на българския тим пред родна публика.

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Инсталацията на площад „Света Неделя“ ще остане до края на шампионата, а столицата подготвя богата съпътстваща програма за феновете. Основен център на събитията ще бъде EuroVolley Camp в парка зад музея „Земята и хората“, където са предвидени множество активности. Волейболни зони за снимки са разположени още пред „Арена София“ и при метростанция „Стадион Васил Левски“.

България стартира участието си в Евроволей на 9 септември от 19:00 ч. срещу отбора на Северна Македония, последван от двубои с Португалия, Украйна, Израел и Полша. Столицата ще бъде домакин и на елиминационната фаза – осминафиналите са насрочени за 19 и 20 септември, а четвъртфиналите ще се изиграят на 22 септември. Финалната четворка пък ще играе в Италия.

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