Теодор Салпаров: Националите имат силите и капацитета, за да играят на финал

Голяма волейболна топка украси част от центъра на София на площад "Света Неделя". Специалната инсталация с вграден часовник беше открита и вече отброява времето до началото на Евроволей 2026 в София.

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев и кметът на София Васил Терзиев дадоха символично начало на обратното броене.

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Първият мач на България на шампионата е на 9 септември (сряда) от 19:00 часа в "Арена София”. Първи противник на световните вицешампиони от 2025 година ще бъде Република Северна Македония.

Любо Ганев и Васил Терзиев дадоха началото на обратното броене преди Евроволей 2026

На официалното откриване на волейболната инсталация на площад "Света Неделя" присъстваха Васил Терзиев, Любомир Ганев, капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов, старши треньорът на "трикольорите" Джанлоренцо Бленджини и помощникът му Андрей Жеков и бившият национал Теодор Салпаров, който утре ще има заслужен бенефис мач в “Арена София”.

Джанлоренцо Бленджини: Всеки един двубой има значение

“Момчетата ще почувстват емоцията и тръпката в “Арена София”. Те дават допълнителни сили и адреналин, за да побеждават и по-силните отбори. На нашите момчета им трябват само малко повече сили и постоянство и смятам, че имат сили и капацитета, за да играят на финал. Сега няма да ги подцени нито един отбор, след големия фурор на Световното. И както знаем, в световен мащаб има 5-6 отбора, които са по-напред от нас, но пък ние имаме убийствен потенциал, който ако го разгърнем тук, с помощта на българските фенове, ще се радваме 10-12 дни на страхотни емоции”, заяви Теодор Салпаров.

Алекс Грозданов преди ЕвроВолей: Чаках това събитие 14 години, дори в момента настръхвам

“Българският фен е взискателни. Нека да ги оставим момчетата да играят мач за мач и да ги подкрепят всички фенове. С малко повече спортно щастие , могат да стигнат до края”, категоричен бе Теди Салпаров.

Кметът на София Васил Терзиев иска волейболът да се усеща из целия град

“Моят бенефис, ще бъде като подготовка за Европейското. И на тия момчета да окажем тази подкрепа”, завърши Салпаров.

.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google