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Финландия разплака Словения и написа история във волейбола!

  • 26 сеп 2026 | 19:53
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Възпитаниците на Оли Кунари победиха Словения с 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) в мача за бронзовите медали на Европейското първенство за мъже в Милано.

Това е първи медал за Финландия от европейски първенства и въобще първо отличия за “Суоми” от голям шампионат.

Волейболистите на Финландия поведоха с 8:6 в началото на двубоя. Атака на Йоонас Йокела и “Суоми” дръпна с 9:6. Фабио Соли взе прекъсване за Финландия. Атака на Ноа Мартина и 15:13. Словения бързо изравни при 15:15. Оли Кунари взе прекъсване за Финландия. Троен блок спря атака на Клемен Чебул и 17:15 за Финландия. Пай на Ноа Мартила и 19:16. Блокада срещу атака на Ник Муянович и 21:17 за възпитаниците на Оли Кунари. Фабио Соли взе второ прекъсване за Словения. Пайп на Клемен Чебул - 18:21. Словения записа общо 4 поредни точки и изравни резултата при 21:21. Нова блокада за скандинавците и 22:21. Рок Можич пусна технично за 22:22. Единична блокада на Петери Тиинисма и геймбол за Финландия при 24:22. Клемен Чебул атакува в аут и Финландия спечели първата част с 25:23.

Словения поведе с 5:3 в началото на втората част. Блокада срещу Рок Можич и 12:10. Пайп на Лука Мартила направи резултата 13:10. Ноа Мартила атакува технично за 14:10. Контраатака на Ноя Мартила - 15:10. Фабио Сали взе прекъсване за Словения. Мощна атака на Вейка Линдквист - 17:12. Нова мощна атака на атака на Вейка Линдквист направи резултата 18:13. Ник Муянович атакува в аут - 17:20. Нова атака в аут на Ник Муянович 17:21. Вейка Линдквист заби нова мощна атака за 23:17. Нова атака на Вейка Линдквист и Финландия спечели втората част с 25:20.

Атака на Рок Можич и Словения изравни до 4:4 в началото на третата част. Ас на Рок Бръчко и Словения поведе с 9:8. Блокада на Ноа Мартила спря атака на Ник Муяновивич и Финландия поведе с 10:9. Нова блокада на Ноа Мартила този път срещу атака на Рок Можич - 12:11. Лука Мартила атакува технично за 15:14. Лука Мартила игра с блокадата за 16:14. волейболистите на Словения успяха да поведат с 20:19. При 21:21 Ееми Тервапорти влезе в игра за Финландия. Пайп на Ноа Мартила и равенство при 23:23. Рок Бръчко се справи с блокадата и Словения стигна до геймбол при 24:23. Ник Муянович би сервис в мрежата - 24:24. Ник Муянович атакува в аут и мачбол за “Суоми” при 25:24. Фабио Соли взе прекъсване за Словения. Пайп на Рок Можич изравни резултата - 25:25. Лука Мартила атакува и мачбол при 26:25. Лука Мартила би сервис в аут - 26:26. Трети мачбол след атака на Лука Мартила - 27:26. Пайп на Лука Мартила - 28:27. Блокаут на Ноа Мартила и Финландия спечели третата част с 29:27 и мача с 3:0 гейма.

Мач за бронзовите медали на Евроволей 2026:

ФИНЛАНДИЯ - СЛОВЕНИЯ 3:0 (25:23, 25:20, 29:27)
ФИНЛАНДИЯ: Сантери Вялимаа 1, Йоонас Йокела 4, Лука Мартила 17, Ноа Мартила 19, Мика Хаапаниеми 4, Петери Тиинисимаа 3 - Войто Кьоке-либеро (Вейка Линдквист 12, ееми Тервапорти)
Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ
СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич, Ник Муянович, Рок Можич, Клемен Чебул, Ален Пайенк, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро (Нейч Найдич, Рок Бръчко)
Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

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