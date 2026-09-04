Кметът на София Васил Терзиев иска волейболът да се усеща из целия град

Кметът на София Васил Терзиев има за цел домакинството на столицата на Евро 2026 да създаде специфичен дух в целия град. Терзиев говори пред медиите броени дни преди старта на шампионата в "Арена София".

"Този часовник отброява времето до първия съдийски сигнал, но за нас отброява и очакването за един голям спортен празник. София ще посрещне най-добрите волейболисти на Европа, а българският отбор ще излезе пред своя публика. За нас домакинството не е само да отворим вратите на една зала. Искаме волейболът да се усеща из целия град, на площадите, в парковете, в кварталите. Искаме нашите момчета да усетят, че не са сами. Волейболът е от онези спортове, в които публиката може да даде сила на отбора в най-трудния момент. Нека им дадем тази сила - своя глас, своята енергия и своята подкрепа от първата до последната точка", заяви Терзиев на площад "Света Неделя" при откриването на часовника, отброяващ дните и часовете до старта на Евроволей 2026.