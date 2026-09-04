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Кметът на София Васил Терзиев иска волейболът да се усеща из целия град

  • 4 сеп 2026 | 13:54
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Кметът на София Васил Терзиев има за цел домакинството на столицата на Евро 2026 да създаде специфичен дух в целия град. Терзиев говори пред медиите броени дни преди старта на шампионата в "Арена София".

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"Този часовник отброява времето до първия съдийски сигнал, но за нас отброява и очакването за един голям спортен празник. София ще посрещне най-добрите волейболисти на Европа, а българският отбор ще излезе пред своя публика. За нас домакинството не е само да отворим вратите на една зала. Искаме волейболът да се усеща из целия град, на площадите, в парковете, в кварталите. Искаме нашите момчета да усетят, че не са сами. Волейболът е от онези спортове, в които публиката може да даде сила на отбора в най-трудния момент. Нека им дадем тази сила - своя глас, своята енергия и своята подкрепа от първата до последната точка", заяви Терзиев на площад "Света Неделя" при откриването на часовника, отброяващ дните и часовете до старта на Евроволей 2026.

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Снимки: Владимир Иванов

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