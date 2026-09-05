Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нойер очаква с нетърпение гостуването на бившия си клуб Шалке

Нойер очаква с нетърпение гостуването на бившия си клуб Шалке

  • 5 сеп 2026 | 14:01
  • 283
  • 3

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер вероятно е очаквал с нетърпение футболния мач на 2 май, когато бившият му клуб Шалке 04 си осигури дългоочакваното завръщане в Бундеслигата след три години във втора дивизия. Сега - четири месеца по-късно, е време за сблъсък на най-високото ниво в германския футбол, пише агенция ДПА.

Класика в Бундеслигата: Шалке 04 посреща хегемона Байерн
Класика в Бундеслигата: Шалке 04 посреща хегемона Байерн

Нойер ще води Байерн и ще застане на терена като капитан на мюнхенския гранд срещу родния си клуб - и вероятно за последен път. Това е специална спирка от прощалното турне на Нойер, за което самият той намекна повече от веднъж преди началото на сезона.

„Очаквам с нетърпение мача на „Фелтинс Арена“. Отдавна не сме играли там“, заяви Мануел Нойер и дори определи гостуването като „мечта, особено като се има предвид, че това може да е последният ми сезон“.

Нойер е роден в Гелзенкирхен и на петгодишна възраст започва да играе за Шалке, като прави професионалния си дебют с отбора през 2006-а. „Израснах там. Играх за Шалке 20 години“, спомни си Нойер.

За него завръщането на Шалке 04 в Бундеслигата е по същество прощален подарък в вероятно последната година от великолепната му кариера. „За мен клубът просто принадлежи към висшата дивизия“, подчерта вратарят.

Въпреки привързаността си към клуба, Мануел Нойер иска да напусне „Фелтинс Арена“ като победител. „Аз съм най-големият фен на Шалке, когато играят срещу Дортмунд (смее се). Но, разбира се, искам да спечелим и да не допуснем гол. За мен този клуб просто си е на мястото в Бундеслигата. Там съм израснал; семейството ми е оттам. Аз съм Гелзенкирхен, аз съм Шалке, но притежавам и това баварско чувство за уют и безгрижие.“

Любопитен факт е, че Нойер никога не е губил срещу бившия си отбор. В 20 мача ветеранът има цели 17 победи и само 3 равенства, като цели 15 пъти вратарят е запазвал суха мрежа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Сити няма право на грешка срещу новака Ковънтри

Манчестър Сити няма право на грешка срещу новака Ковънтри

  • 5 сеп 2026 | 07:30
  • 3415
  • 4
Интер има да си връща на Наполи

Интер има да си връща на Наполи

  • 5 сеп 2026 | 07:15
  • 1734
  • 5
Класика в Бундеслигата: Шалке 04 посреща хегемона Байерн

Класика в Бундеслигата: Шалке 04 посреща хегемона Байерн

  • 5 сеп 2026 | 07:00
  • 2721
  • 16
Якирович удължи договора си с Хъл Сити

Якирович удължи договора си с Хъл Сити

  • 5 сеп 2026 | 06:19
  • 2459
  • 0
Новият-стар отбор на Филип Кръстев си тръгна с точка от Ротердам

Новият-стар отбор на Филип Кръстев си тръгна с точка от Ротердам

  • 5 сеп 2026 | 06:09
  • 2408
  • 0
Брюж бързо се върна към победите

Брюж бързо се върна към победите

  • 5 сеп 2026 | 05:54
  • 1763
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

  • 5 сеп 2026 | 14:18
  • 4118
  • 7
Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 8-ми в спринта на "Монца"

Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 8-ми в спринта на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 14:45
  • 298
  • 0
Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

  • 5 сеп 2026 | 11:57
  • 17635
  • 24
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 21057
  • 15
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 15934
  • 63
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 11958
  • 34