Нойер очаква с нетърпение гостуването на бившия си клуб Шалке

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер вероятно е очаквал с нетърпение футболния мач на 2 май, когато бившият му клуб Шалке 04 си осигури дългоочакваното завръщане в Бундеслигата след три години във втора дивизия. Сега - четири месеца по-късно, е време за сблъсък на най-високото ниво в германския футбол, пише агенция ДПА.
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Нойер ще води Байерн и ще застане на терена като капитан на мюнхенския гранд срещу родния си клуб - и вероятно за последен път. Това е специална спирка от прощалното турне на Нойер, за което самият той намекна повече от веднъж преди началото на сезона.
„Очаквам с нетърпение мача на „Фелтинс Арена“. Отдавна не сме играли там“, заяви Мануел Нойер и дори определи гостуването като „мечта, особено като се има предвид, че това може да е последният ми сезон“.
Нойер е роден в Гелзенкирхен и на петгодишна възраст започва да играе за Шалке, като прави професионалния си дебют с отбора през 2006-а. „Израснах там. Играх за Шалке 20 години“, спомни си Нойер.
За него завръщането на Шалке 04 в Бундеслигата е по същество прощален подарък в вероятно последната година от великолепната му кариера. „За мен клубът просто принадлежи към висшата дивизия“, подчерта вратарят.
Въпреки привързаността си към клуба, Мануел Нойер иска да напусне „Фелтинс Арена“ като победител. „Аз съм най-големият фен на Шалке, когато играят срещу Дортмунд (смее се). Но, разбира се, искам да спечелим и да не допуснем гол. За мен този клуб просто си е на мястото в Бундеслигата. Там съм израснал; семейството ми е оттам. Аз съм Гелзенкирхен, аз съм Шалке, но притежавам и това баварско чувство за уют и безгрижие.“
Любопитен факт е, че Нойер никога не е губил срещу бившия си отбор. В 20 мача ветеранът има цели 17 победи и само 3 равенства, като цели 15 пъти вратарят е запазвал суха мрежа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago