Нойер очаква с нетърпение гостуването на бившия си клуб Шалке

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер вероятно е очаквал с нетърпение футболния мач на 2 май, когато бившият му клуб Шалке 04 си осигури дългоочакваното завръщане в Бундеслигата след три години във втора дивизия. Сега - четири месеца по-късно, е време за сблъсък на най-високото ниво в германския футбол, пише агенция ДПА.

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Нойер ще води Байерн и ще застане на терена като капитан на мюнхенския гранд срещу родния си клуб - и вероятно за последен път. Това е специална спирка от прощалното турне на Нойер, за което самият той намекна повече от веднъж преди началото на сезона.

„Очаквам с нетърпение мача на „Фелтинс Арена“. Отдавна не сме играли там“, заяви Мануел Нойер и дори определи гостуването като „мечта, особено като се има предвид, че това може да е последният ми сезон“.

Manuel Neuer has never lost against his former club Schalke (20 matches, 17 wins, 3 draws, 15 clean sheets). #S04FCB pic.twitter.com/y1QMOPhiw3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 5, 2026

Нойер е роден в Гелзенкирхен и на петгодишна възраст започва да играе за Шалке, като прави професионалния си дебют с отбора през 2006-а. „Израснах там. Играх за Шалке 20 години“, спомни си Нойер.

За него завръщането на Шалке 04 в Бундеслигата е по същество прощален подарък в вероятно последната година от великолепната му кариера. „За мен клубът просто принадлежи към висшата дивизия“, подчерта вратарят.

Today will be the first time in Bundesliga history two 40+ year old players come up against each other in a league match (Manuel Neuer & Edin Džeko). #S04FCB pic.twitter.com/DrlMIKDngp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 5, 2026

Въпреки привързаността си към клуба, Мануел Нойер иска да напусне „Фелтинс Арена“ като победител. „Аз съм най-големият фен на Шалке, когато играят срещу Дортмунд (смее се). Но, разбира се, искам да спечелим и да не допуснем гол. За мен този клуб просто си е на мястото в Бундеслигата. Там съм израснал; семейството ми е оттам. Аз съм Гелзенкирхен, аз съм Шалке, но притежавам и това баварско чувство за уют и безгрижие.“

Любопитен факт е, че Нойер никога не е губил срещу бившия си отбор. В 20 мача ветеранът има цели 17 победи и само 3 равенства, като цели 15 пъти вратарят е запазвал суха мрежа.

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Снимки: Imago