Мусиала може да се завърне срещу Шалке 04

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани обяви, че халфът Джамал Мусиала е възстановен. 23-годишният германец не беше включен в състава на баварците за победата с 4:1 за Купата на Германия над Оснабрюк и не е играл, откакто колабира в два мача от предсезонната подготовка поради неврологичен проблем.

„Мусиала може да влезе срещу Шалке 04 в събота. Но не искам да оказвам допълнителен натиск върху него“, каза Компани.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vincent Kompany refuses to rush Musiala back after his recent collapses.



Bayern are taking a cautious approach to his recovery, with the midfielder gradually building up his training and working with doctors to ensure he is ready for a safe return. pic.twitter.com/uQUYVIxCgF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 3, 2026

Мусиала преди това обяви, че е диагностициран с лечими припадъци – кратки, неконвулсивни епизоди, при които човек внезапно се „изключва“ от реалността за няколко секунди и блокира.

През сезон 2025/26 халфът отбеляза 8 гола и направи 5 асистенции в 28 мача.

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Снимки: Imago