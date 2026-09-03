Мусиала може да се завърне срещу Шалке 04

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани обяви, че халфът Джамал Мусиала е възстановен. 23-годишният германец не беше включен в състава на баварците за победата с 4:1 за Купата на Германия над Оснабрюк и не е играл, откакто колабира в два мача от предсезонната подготовка поради неврологичен проблем.
„Мусиала може да влезе срещу Шалке 04 в събота. Но не искам да оказвам допълнителен натиск върху него“, каза Компани.
Мусиала преди това обяви, че е диагностициран с лечими припадъци – кратки, неконвулсивни епизоди, при които човек внезапно се „изключва“ от реалността за няколко секунди и блокира.
През сезон 2025/26 халфът отбеляза 8 гола и направи 5 асистенции в 28 мача.
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