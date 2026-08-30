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Аугсбург вгорчи завръщането на Шалке 04 в Бундеслигата

  • 30 авг 2026 | 20:39
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Аугсбург вгорчи завръщането на Шалке 04 в Бундеслигата

Аугсбург стартира новия сезон в Бундеслигата с комфортен домакински успех с 3:0 над миналогодишния шампион във Втора Бундеслига Шалке 04.

Гостите, които се завърнаха в елита след тригодишно отсъствие, имаха две добри възможности в първите минути, но Сила и Шаленберг ги пропуснаха. В десетата минута Фелхауер прати топката във вратата на Шалке, но попадението бе отменено заради засада. Седем минути след това Михаел Грегорич официално даде преднина на домакините, след като засече на празна врата подаване на Каде, който преди това направи добър пробив отляво. Именно Каде пропусна да удвои до почивката, а през второто полувреме Аугсбург беше улеснен от факта, че Шалке остана с човек по-малко заради директен червен картон на Шаленберг, който като последен играч в защитата на домакините фаулира Грегорич.

В 79-ата минута Антон Каде удвои с удар от границата на наказателното поле след контраатака на домакините. В добавеното време Родриго Рибейро оформи крайния резултат, след като простреля Лорис Кариус с мощен удар в близкия ъгъл.

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Снимки: Imago

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