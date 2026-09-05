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Класика в Бундеслигата: Шалке 04 посреща хегемона Байерн

  • 5 сеп 2026 | 07:00
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Класика в Бундеслигата: Шалке 04 посреща хегемона Байерн

Тази вечер от 19:30 часа "Фелтинс-Арена" ще бъде арена на сблъсъка от втория кръг на Бундеслигата между Шалке 04 и действащия шампион Байерн (Мюнхен). За домакините това е първо домакинство след завръщането им в най-високото ниво на германския футбол, но те се изправят срещу един от най-трудните възможни съперници.

Байерн оглавява подреждането с 3 точки и голова разлика 5:1 след убедителната си победа над Щутгарт в първия кръг. Момчетата на Венсан Компани се намират в отлична серия от победи във всички турнири, включително успех с 4:1 над Оснабрюк за Купата на Германия и триумф с 2:1 срещу Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия.

Шалке 04 се намира на 17-о място след поражение с 0:3 от Аугсбург на старта на шампионата. Въпреки това, отборът на Мирон Муслич постигна победа с 5:2 срещу Халешер в турнира за Купа на Германия и ще се надява на подкрепата на своите фенове у дома за по-добро представяне.

Наставникът на Шалке 04 няма да може да разчита на наказания Рон Шаленберг, който получи червен картон в предишния си мач срещу Аугсбург. Адриан Гантенбайн е извън строя поради контузия в глезена, а Браян Ласме лекува мускулен проблем. Под въпрос за срещата остава и Кенан Караман поради травма в таза. Очаква се атаката на "кралскосините" да бъде водена от опитния Един Джеко и Муса Сила, а на вратата да застане Лорис Кариус.

В лагера на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри продължава възстановяването си и няма да бъде на разположение за двубоя. Старши треньорът Венсан Компани потвърди, че Джамал Мусиала е подновил пълноценни тренировки през седмицата и решението за неговото участие ще бъде взето в последния момент. Хари Кейн отново ще е голямата заплаха за съперниковата врата, а новото попълнение Исмаел Сайбари, който се отличи с две асистенции срещу Щутгарт, отново е на разположение.

Байерн (Мюнхен) има пълно превъзходство в преките си сблъсъци с Шалке 04, като е спечелил последните 12 мача между двата тима. В последната им среща през май 2023 г. баварците се наложиха с 6:0, а последните им гостувания във "Фелтинс-Арена" завършиха с победи за Мюнхен с 2:0 и 4:0.

Последната победа на Шалке 04 срещу този съперник датира от март 2011 г.

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Снимки: Gettyimages

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