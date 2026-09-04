Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани даде новини за състоянието на Мусиала и направи опровержение

Компани даде новини за състоянието на Мусиала и направи опровержение

  • 4 сеп 2026 | 12:09
  • 496
  • 0

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на новака Шалке 04.

„Играл съм там няколко пъти с Ман Сити и Хамбургер. Това е стадион, който ние, а и аз лично, познаваме добре. Смята се, че утре сме фаворити, но не трябва да вярваме на това. Винаги се започва от нулата. Доброто представяне срещу Оснабрюк и Щутгарт не гарантира автоматично успех срещу Шалке. Очакванията им за първия домакински мач в Бундеслигата след три години са огромни. Утре те не бива да са по-мотивирани от нас”, започна белгиецът.

Запитан за състоянието на Джамал Мусиала: „Той имаше една добра и пълноценна тренировъчна седмица. Нещата за него се развиват добре, справя се чудесно. Вече обяснихме как подхождаме към това. Джамал е в добра форма в момента. От известно време се справяме с тази ситуация. Ще видим как ще се представи на тренировката днес и след това ще вземем решението, което е най-доброто за Джамал и отбора. Той комуникира много добре за това. Серж Гнабри няма да може да играе тази седмица, но се надяваме, че ще е готов следващата. Най-важното е той да се чувства добре."

На пресконференцията бе и спортният директор Кристоф Фройнд. Той потвърди, че е все по-сероятно десният бек Саша Боей да остане в Байерн, след засега като не му е намерен нов отбор. “Вероятността той да остане тук вече е по-голяма. Той винаги се е държал безупречно. Имахме друг план, но такъв е футболът. Ако всички трансферни прозорци са затворени и той остане тук, той ще продължи да бъде част от състава ни”.

Както Компани, така и Фройнд, отрекоха категорично информациите в Германия, че треньорът на Байерн е настоявал за трето сериозно лятно попълнение след Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун. “Това дойде напълно неочаквано. Дори не съм се събуждал с тази мисъл. Това, което обсъждаме вътрешно, остава вътрешно. Но съм напълно изненадан, че нещо подобно се разпространява в медиите; никога не съм се събуждал с тази мисъл. Чудя се как се е стигнало дотук. Толкова много неща бързо се превръщат в теми за обсъждане, без да има никаква истина зад тях”, каза Компани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

  • 4 сеп 2026 | 08:00
  • 2791
  • 4
ПСЖ посреща безгрешния Монако

ПСЖ посреща безгрешния Монако

  • 4 сеп 2026 | 07:30
  • 1949
  • 0
Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

  • 4 сеп 2026 | 07:00
  • 4188
  • 3
Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

  • 4 сеп 2026 | 05:55
  • 18063
  • 4
Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

  • 4 сеп 2026 | 05:38
  • 1755
  • 0
Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

  • 4 сеп 2026 | 04:52
  • 1345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 13109
  • 23
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 8638
  • 7
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 2214
  • 1
Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пд) официално представи Шопов

  • 4 сеп 2026 | 11:51
  • 1288
  • 2
Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

  • 4 сеп 2026 | 09:28
  • 12798
  • 27
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 487
  • 1