Компани даде новини за състоянието на Мусиала и направи опровержение

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на новака Шалке 04.

„Играл съм там няколко пъти с Ман Сити и Хамбургер. Това е стадион, който ние, а и аз лично, познаваме добре. Смята се, че утре сме фаворити, но не трябва да вярваме на това. Винаги се започва от нулата. Доброто представяне срещу Оснабрюк и Щутгарт не гарантира автоматично успех срещу Шалке. Очакванията им за първия домакински мач в Бундеслигата след три години са огромни. Утре те не бива да са по-мотивирани от нас”, започна белгиецът.

Kompany on Jamal Musiala's condition and whether he's ready for tomorrow: "He's had a good, full week of training. Things are looking up for him, he's doing well. We've already explained how we're handling this. Jamal is in a good phase right now. We've been dealing with the… pic.twitter.com/PdJiAcQkP7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 4, 2026

Запитан за състоянието на Джамал Мусиала: „Той имаше една добра и пълноценна тренировъчна седмица. Нещата за него се развиват добре, справя се чудесно. Вече обяснихме как подхождаме към това. Джамал е в добра форма в момента. От известно време се справяме с тази ситуация. Ще видим как ще се представи на тренировката днес и след това ще вземем решението, което е най-доброто за Джамал и отбора. Той комуникира много добре за това. Серж Гнабри няма да може да играе тази седмица, но се надяваме, че ще е готов следващата. Най-важното е той да се чувства добре."

На пресконференцията бе и спортният директор Кристоф Фройнд. Той потвърди, че е все по-сероятно десният бек Саша Боей да остане в Байерн, след засега като не му е намерен нов отбор. “Вероятността той да остане тук вече е по-голяма. Той винаги се е държал безупречно. Имахме друг план, но такъв е футболът. Ако всички трансферни прозорци са затворени и той остане тук, той ще продължи да бъде част от състава ни”.

Kompany denies that he wanted a third major signing this summer: "This is completely out of the blue. I didn't even wake up thinking about that. What we discuss internally stays internal. But I'm totally surprised that something like this was circulating in the media; I never… pic.twitter.com/iqt9zIYQk4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 4, 2026

Както Компани, така и Фройнд, отрекоха категорично информациите в Германия, че треньорът на Байерн е настоявал за трето сериозно лятно попълнение след Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун. “Това дойде напълно неочаквано. Дори не съм се събуждал с тази мисъл. Това, което обсъждаме вътрешно, остава вътрешно. Но съм напълно изненадан, че нещо подобно се разпространява в медиите; никога не съм се събуждал с тази мисъл. Чудя се как се е стигнало дотук. Толкова много неща бързо се превръщат в теми за обсъждане, без да има никаква истина зад тях”, каза Компани.

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