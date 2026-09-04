Тунчев: Раздадохме се, но допуснахме сериозни грешки

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев призна, че тимът му е допуснал грешки в защита при поражението с 2:3 от Ботев (Пловдив). Специалистът обаче похвали футболистите си, че са се раздали и са търсели спечелването на точка до последния съдийски сигнал.

"Започнахме много добре мача, но не успяхме да реализираме добрите си ситуации. В момент, в който не се очакваше да допуснем гол, направихме грешка. Опитахме отново и създадохме някакви ситуации, но пак допуснахме грешка. Раздадохме се, имахме желание, но бяхме много неорганизирани в защита. Има и такива мачове. Не трябва да позволяваме по този начин да ни отбелязват голове. Имаме доста млади момчета. Виктор Любенов тепърва прохожда. Със сигурност ще допуска грешки. Точно там е мястото на по-опитните да му помогнат. Ще си направим нужните изводи, ще видим къде сме сбъркали и ще работим".

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