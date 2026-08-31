Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Стараем се да играем мач за мач

Тунчев: Стараем се да играем мач за мач

  • 31 авг 2026 | 23:18
  • 285
  • 0

Александър Тунчев говори след победата на водения от него отбор на Арда (Кърджали), който надделя с 2:0 над Ботев (Враца) при домакинството си от седмия кръг на родната efbet Лига. Той също така сподели и очакванията си за следващия мач на кърджалийци, който ще бъде срещу тима на Ботев (Пловдив).

"Мачовете ни с Ботев (Враца) ни кога не са били левсни, показаха го и през миналия сезон, когато взеха двата мача. Трябваше да почнем да играем малко по-просто. Първото полувреме го проспахме, за това се радвам, че показахме характер.

Казахме си, че трябва да променим нещо и се радвам, че го направихме.

Стараем се да играем мач за мач, тепърва предстоят сериозните мачове, така че трябва да стоим здраво стъпили на земята.

Със сигурност срещу нас Ботев ще излязат максимално убетиделни, защото ако загубят се отдалечават вече прекалено много", каза Тунчев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 12476
  • 39
Пенев: Ще дойдат точките и победите

Пенев: Ще дойдат точките и победите

  • 31 авг 2026 | 21:11
  • 1214
  • 3
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 25903
  • 82
Феновете и ръководството на Дунав със специална изненада за рожденика Любо Пенев

Феновете и ръководството на Дунав със специална изненада за рожденика Любо Пенев

  • 31 авг 2026 | 19:07
  • 1588
  • 2
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 22089
  • 142
Гол след гол: Вижте всички попадения от третия кръг в Елитната група до 18 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от третия кръг в Елитната група до 18 години

  • 31 авг 2026 | 17:27
  • 1414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 12476
  • 39
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 25903
  • 82
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 28523
  • 57
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 6634
  • 24
Барселона 4:2 Райо Валекано, втори гол на Рафиня

Барселона 4:2 Райо Валекано, втори гол на Рафиня

  • 31 авг 2026 | 23:42
  • 8238
  • 32
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 19356
  • 92