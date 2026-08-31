Тунчев: Стараем се да играем мач за мач

Александър Тунчев говори след победата на водения от него отбор на Арда (Кърджали), който надделя с 2:0 над Ботев (Враца) при домакинството си от седмия кръг на родната efbet Лига. Той също така сподели и очакванията си за следващия мач на кърджалийци, който ще бъде срещу тима на Ботев (Пловдив).



"Мачовете ни с Ботев (Враца) ни кога не са били левсни, показаха го и през миналия сезон, когато взеха двата мача. Трябваше да почнем да играем малко по-просто. Първото полувреме го проспахме, за това се радвам, че показахме характер.



Казахме си, че трябва да променим нещо и се радвам, че го направихме.



Стараем се да играем мач за мач, тепърва предстоят сериозните мачове, така че трябва да стоим здраво стъпили на земята.



Със сигурност срещу нас Ботев ще излязат максимално убетиделни, защото ако загубят се отдалечават вече прекалено много", каза Тунчев.

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