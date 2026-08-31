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  3. Тодор Симов: Търсим всеки мач позитиви и да печелим точка или три

Тодор Симов: Търсим всеки мач позитиви и да печелим точка или три

  • 31 авг 2026 | 23:19
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Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели първите си впечатления след поражението на тима с 0:2 от Арда (Кърджали) в мач от 7-ия кръг на efbet Лига.

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига
Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

"Имахме 1-2 голови ситуации през първата част. Изцяло равностоен двубой. Гол, който наклони везните, но аз видях отбор, който реагира и се опита да изравни резултата. В нашия отбор няма мач, който да не иска да спечели. Търсим всеки мач позитиви и да печелим точка или три. Групата е равностойна и ние трябва да се възстановим за следващия мач, а след това ще мислим как да се справим с този противник", заяви Симов.

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