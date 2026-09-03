Тунчев: Арда може без всеки, дори без мен

Наставникът на Арда Александър Тунчев бе специален гост в предаването „Домът на футбола“ по “Диема спорт“ и говори за целите на неговия отбор през сезона, както и за тренировъчния процес и методът на мислене и работа в клуба.

Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

„Имахме възстановителни тренировки. Опитваме да възстановим отбора по най-добрия начин и да сме свежи за мача с Ботев Пловдив. Те разполагат с доста добри играчи и силен отбор. В последните мачове не успяват явно да покажат това, което искат техните треньори, но още след мача с Ботев Враца казах да се абстрахираме от резултатите на съперника и да се готвим за тежък мач със сериозен отбор. Ще ни трябва концентрация, борбеност и желание, което показахме в последните мачове. Всеки мач ще бъде още по-труден, гледаме само себе си и играем мач за мач. Опитвам се да ги държа здраво стъпили на земята. Знаем, когато има няколко победи самочувствието се увеличава и почваме леко да отиваме там където не искам – нужно е да сме здраво стъпили на земята. Това е моята работа и ще направя всичко възможно да подходим сериозно“, заяви той.

„Играем добре у дома, но това не трябва да ни успокоява. Момчетата са доста задружни. Влагат се и в тренировъчния процес, а и в самите мачове. Радостно е, че по-голяма част от отбора е изградена от български играчи. Имаме едни от най-силните български играчи в страната. По-лесна е комуникацията, когато се говори един език. Чужденците помагат за вдигането на класите. За мен, когато идва такъв, той трябва да е над българските футболисти като класа. Надявам се да помогнем и на националния отбор с нашите играчи. Всичко си зависи от тях. Когато показват своите качества и постоянство, това няма как да остане незабелязано. Млади момчета са и играят на най-високото ниво в българския футбол. Трудно им е, но се справят. Преслав Бачев е нападател и е ясно, че се очакват голове, но той се труди много и съм сигурен, че ще започне да бележи в следващите двубои“, продължи специалистът.

„Всеки от играчите иска да е на терена, това са характери. Успяваме да задържим конкуренцията. Когато я има, това е добре, защото винаги има някой зад гърба ти и даваш максимума си. Отборите пред нас разполагат с доста големи бюджети и с много класни футболисти. Това, че участват в Европа им помага, но и им пречи, но ние гледаме себе си. През миналия сезон не стартирахме по най-добрия начин в първенството, но имахме страхотни мачове в Европа. Надявам се, че сме си взели ценен урок от това и се надявам да играем догодина пак в Европа и да не допускаме същите грешки“, добави треньорът на Арда.

„Цели винаги има, трябва да си поставяш такива, за да вървиш напред. Искам да изградя добър отбор, който да е постоянен, въпреки че е трудно. Радвам се, че го постигаме досега, но имаме още върху какво да работим. Искам да се представим по най-добрия начин този сезон, това е моята цел. Не гледам персонално себе си, а отбора. Отборът може без всеки, дори без мен. Тимът винаги е на първо място“, завърши Александър Тунчев.

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