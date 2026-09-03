Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

Лекарският щаб на Арда (Кърджали) вдигна на крака един от основните футболисти в тима за предстоящия двубой срещу Ботев (Пловдив). Националът Димитър Велковски ще бъде на разположение на треньора Александър Тунчев за мача, който е утре (4 септември) от 21:15 часа на "Арена Арда" в Кърджали.

Левият бек остана резерва при домакинското 2:0 над Ботев Враца (2:0) в понеделник. Причината е, че имаше проблеми от мача с Локо София от петия кръг, спечелен с 3:1. Той се контузи през второто полувреме и бе заменен от Симеон Василев.

След това Димитър Велковски пропусна и визитата на Локомотив Пловдив, в която бе постигната победа с 1:0 на "Лаута“. В негово отсъствие Александър Тунчев залагаше на украинеца Вячеслав Велев. Вдясно на отбраната пък е привлеченият през лятото Виктор Попов.

В състава на Арда няма наказани играчи след последния кръг. А настроението е приповдигнато след четирите поредни победи. Серията стартира в Русе на 8 август – успех с 2:0 над Дунав. За последно кърджалийци загубиха на 31 юли – 1:2 срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.

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