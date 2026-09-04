Арда 0:1 Ботев, домакините могат да съжалява, че не водят в резултата

Арда и Ботев Пловдив играят при резултат 0:1 в един от най-интересните мачове от осмия кръг на еfbet Лига. Самуил Цонов (20) беше точен за гостите. Срещата в Кърджали противопоставя два отбора, които се намират в коренно различна форма в началото на сезона.Домакините се представят впечатляващо и заемат петото място във временното класиране с 16 точки. „Сините“ са в серия от четири поредни победи, а в последния кръг записаха успех с 2:0 у дома срещу Ботев Враца.Пловдивчани, от своя страна, са девети със седем точки. „Канарчетата“ не познават вкуса на победата в последните си три мача, в които записаха три поредни загуби. В предишния кръг Ботев отстъпи с 1:3 при гостуването си на Левски.

Не бяха изминали и две минути от началото на мача и Арда беше много близо до гола. След карамбол топката достигна до Станислав Иванов, който не успя да се разпише в опразнения долен ляв ъгъл на вратата.

В 11-ата минута Преслав Бачев получи много свободно пространство за шут. Той нанесе удар, който премина много близо до страничната греда. Минута по-късно Виктор Попов беше изведен сам срещу Даниел Наумов. Той нанесе удар, който беше блокиран от стража на Ботев. Секунди след това отново Арда застраши вратата на гостите чрез Ковачев. И този път Наумов се намеси с хубав плонж.

Противно на случващото се на терена, Ботев поведе в резултата в 20-ата минута чрез младока Самуил Цонов. Той беше по-настоятелен и отне топката от Лъчезар Котев, след което надигра и Траоре. Последва силен и точен удар, при който стражът Господинов чукна топката, но не успя да избие.

АРДА - БОТЕВ 0:1

0:1 Самуил Цонов (20)

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АРДА: 1. Анатолий Господинов, 6. Виктор Попов, 44. Адама Траоре, 5. Виктор Любенов, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 8. Доминик Янков, 10. Светослав Ковачев, 91. Станислав Иванов, 99. Бирсент Карагарен, 16. Преслав Бачев

БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов, 82. Владимир Мендеш, 4. Никола Солдо, 87. Симеон Петров, 27. Брайън Хайн, 77. Лукас Араужо, 19. Мауро Тейшейра, 10. Асен Чандъров, 90. Самуел Калу, 66. Карлос Меоти, 13. Самуил Цонов

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