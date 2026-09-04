Арда гони пета поредна победа, а Ботев (Пд) ще иска да прекъсне негативната си серия

Арда и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в първи двубой от осмия кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали е днес от 21:15 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Двата тима влизат в двубоя в различно настроение. Арда се представя много силно от началото на сезона и заема петото място с 16 точки. "Сините" са в серия от четири поредни победи, като в последния кръг се наложиха с 2:0 у дома над Ботев (Враца).

В същото време Ботев е девети със седем точки. "Канарчетата" са в серия от три поредни загуби, като в последния си мач отстъпиха с 1:3 на Левски. Последната победа на пловдивчани беше срещу Спартак (Варна) преди почти месец.

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За състава на Арда аут е Серкан Юсеин. Пред завръщане в игра е Димитър Велковски. Ботев ще бъде без Карлос Алгара и Георги Миланов.

Последният официален двубой между двата тима беше през май месец тази година. Тогава Арда се наложи с 2:1 като гост.

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