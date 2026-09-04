Верстапен с много сериозни оплаквания от колата на Ред Бул

Макс Верстапен преживя трудна втора свободна тренировка за Голямата награда на Италия. Нидерландецът се оплака още в началото от сериозна липса на притискане и в крайна сметка не успя да се класира по-напред от девето място. Джордж Ръсел зададе темпото на „Монца“, докато Ред Бул Рейсинг изглежда има много работа преди съботния ден.

Верстапен трябваше да наблюдава отстрани по време на първата тренировка, тъй като Ред Бул предостави неговия болид RB22 на Аюму Иваса. Това превърна втората сесия в първата реална възможност за четирикратния световен шампион да направи обиколки на италианската писта през уикенда.

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Нидерландецът започна програмата си с гуми медиум и записа време от 1.24,7 минути в първата си бърза обиколка.

Бързо стана ясно, че Верстапен не е доволен от поведението на колата. Нивото на сцепление, което RB22 осигуряваше, предизвика особено голямо разочарование. „Това е наистина зле. Изобщо нямам притискане в колата“, съобщи той на инженера си Том Харт, който замества Джанпиеро Ламбиазе този уикенд.

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След това от Ред Бул решиха да работят по предната част на болида и смениха предното крило. Верстапен успя да подобри времето си стъпка по стъпка, но това не беше достатъчно.

Малкото корекции, направени по време на втората тренировка, изглежда не му осигуриха достатъчна стабилност. „Колата няма сцепление и в завои 1, 2, 4 и 5. Сякаш карам върху лед - каза Верстапен. - И спирачките също не работят. Всичко е много по-зле с много гориво на борда. Колата подскача невероятно, а сега и дясната страна поема ударите."

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„Износването на гумите също се усеща много непостоянно. Супер объркващо е“, допълни Макс.

Това се отрази в непостоянните серии на четирикратния световен шампион, докато Лиам Лоусън от другата страна на гаража беше натоварен с две интензивни дълги серии. В тях новозеландецът беше по-бърз от Верстапен. Ред Бул все още трябва да направи значителна стъпка напред, за да спаси този уикенд.

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Снимки: Gettyimages