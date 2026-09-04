Симов: Допускаме доста грешки в защита

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели впечатленията си след успеха с 3:2 над Септември, дошъл след обрат.

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"Доста драматичен мач, в който най-радостното е, че се поздравихме с победата. Мисля, че е заслужено. Мога да бъда разочарован от първите 15-20 минути на второто полувреме. Дадохме инициативата на Септември. С успешните смени изкупих вината си, че не се представихме добре след почивката. Като имаме дълбочина, имаме вариации. Имаме хора от резервната скамейка, които могат да влязат и да променят нещата. Доста грешки допускаме в защита. Повечето са доста груби. Надявам се, че ще подобрим нещата. Не отдавам грешките само на защитата, а на хората отпред, които трябва да помагат".

"Няма да взимаме нови футболисти. Не ни притеснява забраната на ФИФА. Редовно се случват тези неща в българските отбори. Ситуацията ще се разреши. Прекалено много ни дойдоха гостуванията. Ние сме единственият отбор, който има 9 гостувания".

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