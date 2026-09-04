Септември и Ботев (Враца) откриват новия кръг с любопитен двубой

Септември (София) и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Драгалевци” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Станимир Тренчев.

Столичани набраха инерция и влизат днешната среща в серия от три мача без загуба. Отборът заема шесто място във временното класиране с осем точки. Тимът на Симао Фрейташ завърши 1:1 срещу Славия в последния кръг, а преди това победи с по 1:0 ЦСКА 1948 и Спартак (Варна).

Ботев не прави най-добрия старт на сезона и към момента е 11-и с четири точки. Възпитаниците на Тодор Симов отстъпиха на Арда с 0:2 като гост в последния кръг, а преди това записаха първата си победа през сезона след 1:0 над Ботев (Пловдив). Врачани обаче имат цели пет загуби от старта на кампанията и определено трябва да вдигнат оборотите, ако искат да повторят доброто си представяне от миналия сезон.

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В състава на Септември Себастиян Уейд е наказан. Столичани взеха под наем Стипе Вуликич от Левски, но хърватинът все още не е готов за игра. За Ботев аут е вратарят Марин Орлинов, докато под въпрос остава Антоан Стоянов.

Последният двубой между Септември и Ботев през миналия сезон се изигра във Враца. Тогава победител нямаше и срещата завърши 1:1.

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