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Янков: Успяхме заслужено да спечелим мача

  • 31 авг 2026 | 23:11
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Доминик Янков говори след победата на Арда (Кърджали) с 2:0 срещу тима на Ботев (Враца) в срещата от седмияия кръг на efbet Лига. Янков вкара един от головете за успеха, като той говори и за това, че не се е зарадвал на това заради престоя си на стадион "Христо Ботев" във Враца в началото на кариерата си. Също така той говори и за очакванията си от мача в следващия кръг срещу Ботев (Пловдив).

"Видя се, че имаше напрежение първото полувреме, но успяхме да покажем най-добрата игра и успяхме заслужено да спечелим мача.

Естествено, аз тръгнах да се радвам, но вдигнах ръце, защото осъзнах колко много ми е дал този клуб.

Всеки мач е много трудно да печелиш, видя се, че първото полувреме бяхме много затруднени.

Тук има доста опитни футболисти, които са играли на високо ниво, така че смятам, че ще имаме сили да запазим темпото.

Първо ще анализираме силните и слабите страни на Ботев и ще видим дали ще можем да спечелим", каза Янков.

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