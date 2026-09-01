Ботев (Вр) внесе жалба до СК и пожела реферът от двубоя с Арда повече да не свири мачове на отбора

Ботев (Враца) излезе с официално становище, с което информира, че ще внесе жалба до Съдийската комисия към БФС във връзка със съдийството по време на мача с Арда. Врачани имат претенции към главния съдия Васил Минев и ВАР-реферът Мариян Гребенчарски, като не желаят първият да ръководи повече двубои на Ботев. Основните претенции на клуба са свързани със ситуацията в 82-ата минута, когато беше отсъдена дузпа в полза на Арда.

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Ето какво пишат от Ботев (Враца):

ПФК Ботев Враца информира футболната общественост, че ще бъде входирана официална жалба до Съдийската комисия към БФС във връзка със съдийството в двубоя срещу Арда

Клубът сериозното си несъгласие с ключовото решение в 82-ата минута на срещата, ръководена от главния съдия Васил Минев, както и с последвалата намеса на ВАР съдията Мариян Гребенчарски.

При ситуацията на границата на наказателното поле футболист на Ботев Враца прави шпагат, като кракът му е плътно на земята и няма посегателство към нападателя. В същия момент футболистът на Арда №99 Бирсент Карагарен настъпва крака на нашия защитник, след което пада на терена.

За нас е необяснимо как при подобна ситуация може да бъде отсъдено нарушение в полза на футболиста, който сам настъпва противников играч. Още по-притеснително е, че първоначално беше отсъден пряк свободен удар, а след намесата на ВАР решението беше променено на наказателен удар. Дузпата беше реализирана в 85-ата минута и доведе до 2:0, като по този начин спорното решение пряко повлия върху крайния изход на мача.

Обръщаме внимание, че това е първият мач на Васил Минев след края на предходното първенство. На 26.05.2026 г. Съдийската комисия към БФС официално съобщи, че правата му като ВАР съдия са спрени за неопределен период във връзка с „крайно незадоволителното представяне“ на съдийската бригада на срещата Лудогорец – ЦСКА.

Не за първи път ПФК Ботев Враца има сериозни основания да поставя под въпрос решения на Васил Минев. На 08.02.2025 г. клубът вече сезира БФС с жалба за негово съдийство в срещата със Септември, когато не беше отсъден наказателен удар в наша полза при ситуация в наказателното поле.

С оглед на всичко изложено ПФК Ботев Враца категорично заявява, че не желае Васил Минев да бъде назначаван като главен съдия, ВАР съдия или член на съдийска бригада в бъдещи мачове на клуба.

Настояваме настоящият случай да бъде разгледан и по отношение на ВАР съдията Мариян Гребенчарски, тъй като именно след намесата на ВАР първоначално отсъденият пряк свободен удар беше променен на наказателен удар.

ПФК Ботев Враца не иска помощ от съдиите. Не иска предимство. Не иска специално отношение.

Искаме единствено феърплей, равнопоставеност и мачовете да бъдат решавани от футболистите на терена, а не от спорни съдийски решения.

Не искаме никой да ни помага.

Искаме само да не бъдем ощетявани.

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