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Макларън праща Ландо Норис в Льо Ман догодина?

  • 4 сеп 2026 | 14:57
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис може да води атаката на Макларън в "24 часа на Льо Ман" догодина. Това гласи последната клюка от "Монца", където този уикенд е Гран При на Италия.

Макларън вече представи прототипа, с който ще се завърне в състезанията за издръжливост и може би ще е напълно в стила на Зак Браун да очакваме, че той ще използва най-голямата звезда на организацията си за най-известното автомобилно състезание в света.

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Също така, очаква че ветеранът Скот Диксън от Индикар, също ще получи възможност да кара за Макларън в Льо Ман догодина, но тези предположения тепърва предстои да бъдат потвърдени от Зак Браун, тъй като днес шефът на световните шампиони при конструкторите Андреа Стела не коментира темата.

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Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг от сега действащите пилоти във Формула 1 вече записаха победи в Льо Ман през този век. Алонсо спечели на два пъти с Тойота през 2018 и 2019, а Нико - през 2015 с Порше.

Разбира се, решението на Макларън по тази тема ще зависи от календарите на Формула 1, Световния шампионат за издръжливост и Индикар за догодина.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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