Макларън праща Ландо Норис в Льо Ман догодина?

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис може да води атаката на Макларън в "24 часа на Льо Ман" догодина. Това гласи последната клюка от "Монца", където този уикенд е Гран При на Италия.

Макларън вече представи прототипа, с който ще се завърне в състезанията за издръжливост и може би ще е напълно в стила на Зак Браун да очакваме, че той ще използва най-голямата звезда на организацията си за най-известното автомобилно състезание в света.

🚨 | NEW: McLaren are reportedly considering Lando Norris and IndyCar's Scott Dixon as options to compete in the 24 hours of Le Mans next year.



However, further exploration of this scenario will depend on the F1, IndyCar and WEC schedules in 2027.



[@sportscar365] — formularacers (@formularacers_) September 4, 2026

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Също така, очаква че ветеранът Скот Диксън от Индикар, също ще получи възможност да кара за Макларън в Льо Ман догодина, но тези предположения тепърва предстои да бъдат потвърдени от Зак Браун, тъй като днес шефът на световните шампиони при конструкторите Андреа Стела не коментира темата.

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Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг от сега действащите пилоти във Формула 1 вече записаха победи в Льо Ман през този век. Алонсо спечели на два пъти с Тойота през 2018 и 2019, а Нико - през 2015 с Порше.

Разбира се, решението на Макларън по тази тема ще зависи от календарите на Формула 1, Световния шампионат за издръжливост и Индикар за догодина.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages