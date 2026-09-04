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Малко вероятно е Исак Хаджар да се върне за Гран При на Испания

  • 4 сеп 2026 | 18:28
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Малко вероятно е Исак Хаджар да се върне за Гран При на Испания

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис заяви, че Исак Хаджар ще се нуждае от още време, за да се възстанови от контузията на китката, която получи по време на лятната пауза и е малко вероятно французинът да се завърне за Гран При на Испания след седмица.

Хаджар вече пропусна Гран При на Нидерландия, а този уикенд не участва и в Гран При на Италия. Надеждите на французина бяха той да се завърне за дебютното издание на Гран При на Испания в Мадрид, но по думите на Мекис това е малко вероятно да се случи.

Хаджар преговаря с Ред Бул за нов договор
Хаджар преговаря с Ред Бул за нов договор

„Вижте, Исак е добре. Сега не може да кара, така че няма да ви кажа, че той е щастлив, защото не е. Но абсолютният приоритет е неговото възстановяване. Нямаме причина да рискуваме с него. Сезонът му до момента е фантастичен, той е много млад, подобрява се с всяко излизане на пистата, така че ще е важно да се завърне, когато е на 100%.

„Така че ще му дадем колкото време му е нужно. Ще се доверим на неговото усещане и съветите на лекарите. Ще му дадем времето, от което се нуждае. Скоро ще се смеем за това, сигурен съм“, каза Мекис пред Canal+ преди да бъде попитан дали има шанс на видим Хаджар в Мадрид след седмица.

„Мадрид е след само няколко дена, така че ще е сложно. Ще преразгледаме ситуацията, но да си поставяме за цел Мадрид е сложно. Гледаме на нещата състезание за състезание, разглеждаме ги заедно по по-рационален начин. Отново, приоритетът, който ще повлияе на нашето решение, ще бъде да сме сигурни, че той ще се върне на 100% и нулев риск за бъдещето му“, обясни ръководителят на Биковете.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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