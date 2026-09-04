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Аспарух Аспарухов за чудото, което обедини България

  • 4 сеп 2026 | 19:17
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Новият епизод на "Спортен cast" е посветен на един от волейболистите, които бяха част от незабравимото българско лято и историческия поход на националния отбор до световното сребро! Гост е Аспарух Аспарухов – посрещачът на България, който разказва откровено за пътя си във волейбола, трудните решения, живота далеч от дома и емоцията да бъдеш част от отбор, който накара цяла България отново да мечтае.

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В епизода говорим за:

Първите му стъпки във волейбола и началото на голямата мечта;

Кариерата зад граница и уроците, които чужбина му дава;

Как функционира една съблекалня, пълна със звезди и големи характери;

Какво е да играеш волейбол в Русия – на терена и извън него;

Настоящия му клуб Шлепск Малов (Сувалки) и предизвикателството на полската ПлюсЛига;

"Втори в света!" – какво е усещането да бъдеш част от отбора, написал една от най-великите страници в историята на българския волейбол;

Как се преживява подобен успех и осъзнават ли играчите какво предизвикаха в България;

И разбира се – поглед към предстоящото Европейско първенство. Може ли този отбор да направи следващата голяма крачка?

Един разговор за волейбола, живота зад граница, националната фланелка и чувството да бъдеш част от чудото, което обедини България!

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