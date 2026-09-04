Евроволей 2026 в София: efbet посреща феновете пред Арената с гигантски атракции, стотици награди и безплатни Viber стикери

Евроволей 2026 в София: efbet посреща феновете пред Арената с гигантски атракции, стотици награди и безплатни Viber стикери

От 9 до 22 септември София се превръща в столица на европейския волейбол. Най-голямата спортна зала у нас – Арената – ще бъде домакин на вълнуващите мачове от Евроволей 2026, а пред входа ѝ efbet изгражда специална Фен Зона с интерактивни атракции, незабравими преживявания и богат фонд от ексклузивни волейболни награди.

Като генерален партньор с 11-годишна история в подкрепата на Българската федерация по волейбол и мъжкия национален отбор, efbet за първа година е официален партньор и на континенталния шампионат Евроволей 2026, издигайки фенската подкрепа на съвсем ново ниво.

Какво очаква феновете пред Арената от 9 до 22 септември?

Всеки волейболен фен, който дойде да подкрепи „трикольорите“ или да се наслади на мачовете от първенството, ще може да се включи в четирите основни зони на efbet:

6-метровият гигантски надуваем потник: Пред Арената гордо се издига най-големият надуваем волейболен потник у нас и в Европа – с впечатляващите 6 метра височина и 5 метра ширина. Монументалният макет е символ на гигантската подкрепа за националите. Всеки посетител може да си направи снимка пред гиганта, а най-креативните кадри, споделени с хаштаг #efbetVolley, ще бъдат качени в официалните канали на бранда.

„Стената на подкрепата“ – Твоето послание директно до момчетата: До фен зоната е позициониран и специалният волейболен потник-стена. На него всеки фен може да напише лично надъхващо пожелание и да отговори на въпроса: „Какво е твоето послание към националите?“. След приключването на Евроволей 2026, стената с всички събрани думи и фенска енергия ще бъде предадена директно на българския национален отбор.

Мини игрище с мишени за точен сервис и яки награди: Всеки фен може да застане на линията за начален удар на специалното мини игрище, да премери мерника си и да уцели мишените. Точният начален удар носи незабавни награди – специални ексклузивни фен артикули, волейболни изненади и брандирани подаръци от efbet!

Безплатни волейболни Viber стикери: В партньорство с Viber са подготвени ексклузивни волейболни стикери. Във фен зоната са поставени картонени макети в реален ръст на звездите от националния отбор. Сканирайте QR кода от макета с телефона си и свалете стикерите напълно безплатно, за да пренесете тръпката директно в личните си чатове! https://stickers.viber.com/pages/efbet_bg_national_volley_2026

Промоциите не спират дотук – следете дигиталните канали на efbet!

За феновете, които нямат възможност да посетят Арената на място, емоцията продължава онлайн. От efbet призовават феновете да следят официалните социални мрежи и сайта на бранда, където по време на целия Евроволей 2026 ще се провеждат още по-атрактивни онлайн игри, викторини и специални изненади с апетитни награди.

11 години вярна подкрепа за българския волейбол

Партньорството на efbet с Българската федерация по волейбол и националния отбор вече надхвърля десетилетие. През тези 11 години брандът стои твърдо зад развитието на един от най-успешните ни колективни спортове, а първото му официално партньорство с Евроволей затвърждава ангажимента да създава истински празник за феновете.

Ела пред Арената от 9 до 22 септември, тествай сервиса си за страхотни награди, остави своето послание на „Стената на подкрепата“ и играем заедно за победа!

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google