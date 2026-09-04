Световните вицешампиони започват новата голяма битка на Евроволей 2026

България се изправя срещу Северна Македония на 9 септември, Португалия на 11 септември и Украйна на 12 септември на живо по MAX One.

24 национални отбора ще спорят за европейската титла от 9 до 26 септември, а България е сред четирите държави домакини.

Феновете ще могат да подкрепят националния отбор и на голям екран в София, Благоевград и Бургас.

След историческото представяне на Световното първенство през 2025 г. и спечелените сребърни медали мъжкият национален отбор на България се завръща на голямата сцена в битка за европейския връх. От 9 до 26 септември каналите на А1 ще предложат избрани срещи от Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, а първите три двубоя на световните вицешампиони в груповата фаза ще бъдат излъчени на живо по MAX One.

България започва участието си на 9 септември от 19:00 часа срещу Северна Македония. На 11 септември от 19:00 часа националите ще се изправят срещу Португалия, а ден по-късно, на 12 септември от 19:00 часа, техен съперник ще бъде Украйна. И трите срещи ще бъдат излъчени по MAX One – телевизионния канал на А1, който съчетава спорт, кино и развлечение и поставя специален фокус върху значимите спортни събития с българско участие.

Груповата фаза за националите продължава с двубой срещу Израел на 14 септември, а на 16 септември България ще се изправи срещу един от най-силните отбори на континента – Полша. Всичките пет срещи на българския тим в групата ще се играят в София и са с начален час 19:00.

Волейболната емоция ще излезе и извън телевизионния екран. А1 предоставя права за публично излъчване на срещи от първенството в София, Благоевград и Бургас, където феновете ще могат да подкрепят националния отбор заедно на голям екран. В София прожекциите ще се провеждат от 14 до 26 септември на парковото пространство при Националния музей „Земята и хората“. В Благоевград срещите ще могат да се гледат от 9 до 26 септември на пл. „Македония“, а в Бургас – от 9 до 26 септември при Пантеона в Морската градина. Програмата включва срещи на България от груповата фаза, както и избрани двубои от елиминационната фаза.

34-ото издание на Европейското първенство ще събере 24 национални отбора, а домакини са България, Италия, Финландия и Румъния. София приема срещите от група B, в която освен България са Полша, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония, както и част от двубоите в елиминационната фаза.

Паралелно с представянето на националния ни отбор MAX Sport ще предложи селекция от силни европейски сблъсъци още в груповата фаза. Сред акцентите са Турция – Германия и Италия – Швеция на 10 септември, Франция – Турция на 12 септември, Северна Македония – Полша на 13 септември и Полша – Украйна на 15 септември, както и срещи с участието на Сърбия, Нидерландия, Словения, Чехия и други водещи европейски отбори.

След края на груповата фаза турнирът навлиза в решаващата си част. Осминафиналите ще се проведат между 19 и 21 септември, а четвъртфиналите – на 22 и 23 септември. При класиране на България за елиминациите срещите на националния ни отбор ще бъдат излъчвани пряко и едновременно в каналите на А1 и bTV Media Group. Полуфиналите са на 25 септември, а на 26 септември предстоят мачът за бронзовите медали и големият финал, които също ще бъдат част от програмата на каналите на А1.

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2025 г. A1 България отчита приходи от 895 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 371 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с 30 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2025 година възлизат на 5,6 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията и дигиталните бизнес решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

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