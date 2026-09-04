Борислав Кьосев: Водим в класирането, но това не означава нищо

Вихрен (Сандански) оглави временното класиране във Втора лига, след като победи убедително с 4:1 Етър (Велико Търново). Ето какво каза старши треньорът на санданчани Борислав Кьосев след успеха.

“Представихме се добре в защита, а беше ясно, че ще имаме създадени положения в предни позиции. Можеше да отбележим още толкова голове, но съм доволен от играта и футболистите.

Оглавяваме класирането, но това нищо не значи. Не искам да има превъзбуденост, защото след два слаби мача може да се озовем в средата на класирането”, коментира старши треньорът Борислав Кьосев пред "Нова".

“Беше въпрос на време да постигнем първа домакинска победа, но в първите два домакински мача мисля, че бяхме по-добри от противниците.

До момента минахме през най-силните противници, но в тази група всеки може да спечели точки от другия. Отпуснем ли се, може да имаме проблеми”, завърши наставникът.

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