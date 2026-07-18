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  3. Вихрен би Марек в последната си лятна контрола

Вихрен би Марек в последната си лятна контрола

  • 18 юли 2026 | 13:25
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Вихрен би Марек в последната си лятна контрола

Вихрен победи Марек с 1:0 в последната предсезонна контрола и за двата отбора. Победното попадение реализира младата надежда Даниел Манолев в 77-ата минута, след като засече с глава великолепно центриране на Лео Пимиента. И двамата се появиха като резерви през второто полувреме.

Вихрен надви "шоколадите"
Вихрен надви "шоколадите"

Преди началото на срещата официално беше представен съставът на Вихрен за новия сезон. За първи път санданчани излязоха на терена и с новите си екипи в ретро стил.

Двубоят беше оспорван и изпълнен с много битка, като чистите голови положения пред двете врати бяха малко. В крайна сметка Вихрен стигна до минимален, но заслужен успех с 1:0.

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