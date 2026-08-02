Вихрен надви Хебър в мач с два обрата

Вихрен постигна изключително драматична победа с 3:2 над Хебър на стадион "Георги Бенковски". Двата отбора изиграха здрав сблъсък в Пазарджик, в който зрителите станаха свидетели на два обрата.

Лео Пимента даде аванс на гостите в 37-ата минута, а в началото на втората част "гробарите" обърнаха до 2:1. Джанер Садетинов (50') изравни резултата, а малко по-късно Ивайло Михайлов (56') отбеляза втори гол за тима на Николай Митов.

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В 67-ата минута Пимента реализира второто си попадение в днешната среща. Към края на двубоя резервата Даниел Манолев (82') осигури трите точки на своя отбор.

Успехът е първи за санданчани, които стартираха новия сезон с равенство срещу дубъла на ЦСКА. Хебър пък остава без спечелена точка, след като отстъпи на Берое в първия кръг.

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