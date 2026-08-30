Вихрен "превзе" Плевен

Вихрен (Сандански) победи с 2:0 Спартак (Плевен) като гост в среща от шестия кръг на Втора лига. По този начин отборът на Борислав Кьосев записа трета победа от началото на сезона и е само на точка зад водача Фратрия. Плевенчани пък регистрираха трето поредно поражение в групата.

Трите точки за "еделвайсите" изковаха с попаденията си Марио Ивов и Преслав Йорданов. Бившето крило на ЦСКА 1948 се разписа в 48-ата минута, а Пресли покачи на 2:0 с точен изстрел в 62-ата минута. Трябва да се отбележи, че домакините играха с човек по-малко след червен картон, дошъл още в деветата минута.

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