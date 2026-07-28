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Кьосев: Ще се опитаме да подобрим класирането от миналия сезон

  • 28 юли 2026 | 11:57
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Кьосев: Ще се опитаме да подобрим класирането от миналия сезон

Вихрен открива сезона във Втора лига с домакинство срещу дублиращия отбор на ЦСКА. Двубоят е днес от 18:30 часа в Сандански.

„Подготовката протече много добре. Направихме прилична селекция, което ще се види в хода на първенството. Ако имаме добри резултати, значи сме си свършили добре работата“, каза старши треньорът Борислав Кьосев преди старта на шампионата.

„Единствено лек проблем има Дани Пехливанов, но не е нещо сериозно и смятам, че още за следващия двубой ще бъде на линия. Всички останали са в почти оптимална форма. Знаете, че първите мачове след дълга подготовка все още не сме в най-добра форма, но нивото ще се подобрява“, добави наставникът.

„Очаква ни тежък съперник в лицето на ЦСКА II. Мисля, че този отбор е един от фаворитите за първите места този сезон. Знаем как играе противника, не мисля, че треньорската промяна ще доведе до някаква промяна в стила им на игра“, коментира още Кьосев.

Относно Лео Пимента и селекцията, наставникът отговори: „Лео Пимента започна подготовка малко по-късно и все още според мен не е в оптимална форма. Той е много важна фигура в нашия отбор, през миналия сезон вкара най-много голове, определено е перлата в нашата селекция. Надявам се възможно най-скоро да влезе във форма и да ни радва, както предишиня сезон. Засега селекцията е приключила. До зимата това са хората, на които ще се разчита. Опитвам се да ги убеждавам, че са достатъчно талантливи, за да свършим работата, за която сме в отбора.“

„Най-важното е да играем добър и атрактивен футбол, но и ефективен. Ще се опитаме да подобрим класирането спрямо миналия сезон, но Втора лига е малко непредсказуема. Тези отбори, които би трябвало да са фаворити, още на старта допуснаха загуби. Не е изключино и ние да губим през сезона – надявам се да е възможно най-малко. Но би било добре, ако завършим в предни позиции на първенството“, завърши старши треньорът.

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