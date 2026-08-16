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Вихрен отговори на Фратрия за "унизителната клетка"

  • 16 авг 2026 | 09:52
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Вихрен отговори на Фратрия за "унизителната клетка"

От Вихрен излязоха с официална позиция във връзка с молбата на Фратрия за предстоящия мач между двата отбора от 5-ия кръг на Втора лига. "Еделвайсите" откликнаха на искането на своя противник, а именно - феновете на "братлетата" да не бъдат настанени в гостуващата клетка на стадиона в Сандански.

Фратрия с молба към Вихрен, поиска специално място за своите фенове
Фратрия с молба към Вихрен, поиска специално място за своите фенове

"Сандански е град, известен със своето гостоприемство. В над 100-годишната история на ОФК Вихрен, стадион "Спартак" е посрещал десетки отбори и футболисти от най-високо ниво на българския футбол. Отбори, срещу които на ФК Фратрия бихме пожелали един ден също да има възможност да домакинства.

Затова искаме да бъдем категорични - няма никакъв проблем ОФК Вихрен Сандански да изпълни отправеното искане и да осигури необходимите места за около 56–60 привърженици на ФК Фратрия, извън сектора за гости.

Що се отнася до определението "унизителна клетка", бихме отбелязали, че секторът за гости на стадион "Спартак" през годините е посрещал привърженици на десетки клубове, без това да е било повод за подобни определения. Още повече, че никога досега привърженици на Фратрия не са посещавали стадиона в град Сандански и въпросната клетка за гости.

Бихме искали обаче да отбележим и нещо друго. В българския футбол съществува установен ред за комуникация между клубовете и организиране на гостуващи привърженици. В случая подобно искане можеше съвсем спокойно да бъде отправено директно към администратора или изпълнителния директор на ОФК Вихрен Сандански, както е редно, вместо да се търси популярност в социалните мрежи.

Въпреки това приемаме обръщението в духа, в който е написано - като желание за добра атмосфера, уважение и футболен празник. От наша страна можем да уверим привържениците на Фратрия, че ще бъдат посрещнати в Сандански подобаващо. Очакваме от тях същото отношение към домакините, нашите привърженици и футбола.

Съперничеството – на терена. Уважението – извън него. А гостоприемството – в Сандански. Ще се видим на стадион "Спартак"!", написаха от клуба.

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