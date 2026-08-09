Черноморец шокира Вихрен в последната секунда

Вихрен и Черноморец (Бургас) завършиха 1:1 в двубой от третия кръг на Втора Лига. Иван Арсов в 48-ата минута за санданчани и те се виждаха победители до 94-ата минута, когато Уелисон Кореия донесе точката на бургазлии.

Така тимът от Сандански пропусна да се доближи на само две точки от лидера Етър и въпреки че не познава вкуса на загубата от началото на сезона, се смъкна до петото място с пет точки.

Със същия актив са и “акулите” от Бургас, но поради по-добрата си голова разлика са една позиция по-високо.

ВИХРЕН - ЧЕРНОМОРЕЦ (БУРГАС) 1:1

1:0 Иван Арсов 48

1:1 Уелисон Кореия 94

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