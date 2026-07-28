ЦСКА II изпусна победата срещу Вихрен в края

Дублиращият отбор на ЦСКА пропусна да стартира новия сезон във Втора лига с победа. "Армейците" завършиха наравно 1:1 при гостуването си на Вихрен (Сандански) в среща от първия кръг на шампионата.

Алесандро Николов откри резултата за гостите в 57-ата минута, а тимът на Борислав Кьосев стигна до точката с гол на Лео Пимента в самия край на срещата.

"1, Х, 2" в последните три мача от Втора лига

В следващия кръг Вихрен гостува на Хебър в Пазарджик, докато за втория състав на софиянци предстои сблъсък с Пирин (Благоевград) на стадион "Христо Ботев".

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