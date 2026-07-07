Вихрен пречупи Монтана в здрава контрола

Вихрен Сандански победи с 1:0 Монтана в здрава контрола играна на стадиона в Симитли. Това бе трета победа в контролите от Вихрен ,при две поражения.Единственото попадение в мача реализира Преслав Йорданов в 28-та минута,след великолепно центриране на Даниел Пехливанов. През второто полувреме той удари и греда. Много силен мач изигра и Марио Ивов,подкрепян от много свои приятели на трибуните.

През второто полувреме половин час игра и перлата на Вихрен Лео Пимиента. През второто полувреме и отборът на Монтана имаше своите шансове. Гол на Михайлов бе отменен от реферите заради засада ,на два пъти и удари на Каракашев минаха в опасна близост до вратата. Срещана изгледаха и кметовете на Монтана и Симитли Златко Живков и Апостол Апостолов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google