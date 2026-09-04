Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Алварес ще бъде в групата ни утре, надявам се всичко това да е било урок за него

Симеоне: Алварес ще бъде в групата ни утре, надявам се всичко това да е било урок за него

  • 4 сеп 2026 | 15:20
  • 305
  • 0

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Пабло Симеоне говори пред медиите в навечерието на утрешното гостуване на Атлетик Билбао. Аржентинският специалист коментира редица теми, свързани с отбора, включително ситуацията около нападателя Хулиан Алварес и оттеглянето на Маркос Йоренте от националния отбор на Испания.

За сънародника си Симеоне каза: „Той тренира много добре. Ще бъде в групата за мача и очаквам най-доброто от него, както и от всичките му съотборници. Аз съм много директен – за мен животът е пълен с възможности. Сега Хулиан има възможност да нареди нещата си. Често прекарваме времето си в съдене, а трябва по-малко да се тревожим за това и повече да се учим. Надявам се това да му е послужило като урок. И да бъде щастлив, и както му каза вчера Футре, на когото изпращам прегръдки, в едно хубаво видео – да го прави, като вкарва голове.“

Изненада: световен шампион обяви оттеглянето си от Испания
Изненада: световен шампион обяви оттеглянето си от Испания

Симеоне коментира и новината за оттеглянето на Маркос Йоренте от националния отбор. „Тук той ще играе, докато сам реши. Той е човек, който знае какво иска, и това решение отразява чувствата му. Поздравявам го. Понякога егото ни кара да бъдем на места, където не трябва... Много сме щастливи от всичко, което той ни дава.“

Наставникът на Атлетико направи и равносметка на отминалия трансферен прозорец и изрази задоволство от работата на спортния директор Матеу Алемани: „Матеу свърши страхотна работа. Доволен съм от възможностите, които ни бяха предоставени, за да бъдем конкурентоспособни.

Джонатан Дейвид? Нуждаем се от футболиста, който видяхме в Лил. Говорихме с него и имаме нужда от неговите качества. Виждаме го ентусиазиран и с голямо желание. Дано на терена ни даде това, което той иска и ние очакваме.“

Запитан за битката с грандовете Реал Мадрид и Барселона, Симеоне беше категоричен: „Това, което се случва от 15 години, няма да се промени. Реал Мадрид, Барселона, а всички останали се опитваме да се доближим до тях.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

  • 4 сеп 2026 | 08:00
  • 4831
  • 9
ПСЖ посреща безгрешния Монако

ПСЖ посреща безгрешния Монако

  • 4 сеп 2026 | 07:30
  • 2388
  • 0
Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

  • 4 сеп 2026 | 07:00
  • 5465
  • 4
Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

  • 4 сеп 2026 | 05:55
  • 18872
  • 4
Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

  • 4 сеп 2026 | 05:38
  • 1999
  • 0
Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

  • 4 сеп 2026 | 04:52
  • 1445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 3089
  • 5
Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 14:51
  • 3864
  • 7
Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 6626
  • 15
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 22920
  • 53
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 7734
  • 3
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 8477
  • 25