Симеоне: Алварес ще бъде в групата ни утре, надявам се всичко това да е било урок за него

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Пабло Симеоне говори пред медиите в навечерието на утрешното гостуване на Атлетик Билбао. Аржентинският специалист коментира редица теми, свързани с отбора, включително ситуацията около нападателя Хулиан Алварес и оттеглянето на Маркос Йоренте от националния отбор на Испания.
За сънародника си Симеоне каза: „Той тренира много добре. Ще бъде в групата за мача и очаквам най-доброто от него, както и от всичките му съотборници. Аз съм много директен – за мен животът е пълен с възможности. Сега Хулиан има възможност да нареди нещата си. Често прекарваме времето си в съдене, а трябва по-малко да се тревожим за това и повече да се учим. Надявам се това да му е послужило като урок. И да бъде щастлив, и както му каза вчера Футре, на когото изпращам прегръдки, в едно хубаво видео – да го прави, като вкарва голове.“
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Симеоне коментира и новината за оттеглянето на Маркос Йоренте от националния отбор. „Тук той ще играе, докато сам реши. Той е човек, който знае какво иска, и това решение отразява чувствата му. Поздравявам го. Понякога егото ни кара да бъдем на места, където не трябва... Много сме щастливи от всичко, което той ни дава.“
Наставникът на Атлетико направи и равносметка на отминалия трансферен прозорец и изрази задоволство от работата на спортния директор Матеу Алемани: „Матеу свърши страхотна работа. Доволен съм от възможностите, които ни бяха предоставени, за да бъдем конкурентоспособни.
Джонатан Дейвид? Нуждаем се от футболиста, който видяхме в Лил. Говорихме с него и имаме нужда от неговите качества. Виждаме го ентусиазиран и с голямо желание. Дано на терена ни даде това, което той иска и ние очакваме.“
Запитан за битката с грандовете Реал Мадрид и Барселона, Симеоне беше категоричен: „Това, което се случва от 15 години, няма да се промени. Реал Мадрид, Барселона, а всички останали се опитваме да се доближим до тях.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago