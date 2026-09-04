Симеоне: Алварес ще бъде в групата ни утре, надявам се всичко това да е било урок за него

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Пабло Симеоне говори пред медиите в навечерието на утрешното гостуване на Атлетик Билбао. Аржентинският специалист коментира редица теми, свързани с отбора, включително ситуацията около нападателя Хулиан Алварес и оттеглянето на Маркос Йоренте от националния отбор на Испания.

🚨🇦🇷 JUST IN - Diego Simeone: "Julián Alvarez will be in the squad tomorrow. He's training well, and we expect the best from him, just as we do from all his teammates." pic.twitter.com/kGzRl0vXFs — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 4, 2026

За сънародника си Симеоне каза: „Той тренира много добре. Ще бъде в групата за мача и очаквам най-доброто от него, както и от всичките му съотборници. Аз съм много директен – за мен животът е пълен с възможности. Сега Хулиан има възможност да нареди нещата си. Често прекарваме времето си в съдене, а трябва по-малко да се тревожим за това и повече да се учим. Надявам се това да му е послужило като урок. И да бъде щастлив, и както му каза вчера Футре, на когото изпращам прегръдки, в едно хубаво видео – да го прави, като вкарва голове.“

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Симеоне коментира и новината за оттеглянето на Маркос Йоренте от националния отбор. „Тук той ще играе, докато сам реши. Той е човек, който знае какво иска, и това решение отразява чувствата му. Поздравявам го. Понякога егото ни кара да бъдем на места, където не трябва... Много сме щастливи от всичко, което той ни дава.“

🚨🇦🇷 JUST IN - Question: "How can the Julián Alvarez situation be turned around?"



Diego Simeone: "I’m very clear about this: for me, life is full of opportunities. And Julián now has an opportunity.



A lot of the time, we spend our lives judging, and we need to worry about doing… pic.twitter.com/uztIs8bzMP — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 4, 2026

Наставникът на Атлетико направи и равносметка на отминалия трансферен прозорец и изрази задоволство от работата на спортния директор Матеу Алемани: „Матеу свърши страхотна работа. Доволен съм от възможностите, които ни бяха предоставени, за да бъдем конкурентоспособни.

Джонатан Дейвид? Нуждаем се от футболиста, който видяхме в Лил. Говорихме с него и имаме нужда от неговите качества. Виждаме го ентусиазиран и с голямо желание. Дано на терена ни даде това, което той иска и ние очакваме.“

🤝🇦🇷🇨🇦 Diego Simeone: "Jonathan David? We need the player he was at Lille; we told him that. He has to adapt. He arrives eager and motivated, and we expect the best from him." pic.twitter.com/5XtTtHjYvy — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 4, 2026

Запитан за битката с грандовете Реал Мадрид и Барселона, Симеоне беше категоричен: „Това, което се случва от 15 години, няма да се промени. Реал Мадрид, Барселона, а всички останали се опитваме да се доближим до тях.“

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Снимки: Imago