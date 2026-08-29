Симеоне готов да даде нов шанс на Хулиан Алварес

Наставникът на Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, изрази готовност да приветства обратно в състава нападателя Хулиан Алварес, чието бъдеще е обект на спекулации за трансфер в Барселона.

Алварес не взе участие в три от тренировките на тима през тази седмица и ще пропусне предстоящото гостуване на Севиля в събота. Причината е твърдата позиция на клуба да не го продава на директен конкурент в Ла Лига. Въпреки че Арсенал изглежда като фаворит за подписа на бившия играч на Манчестър Сити, Симеоне не е загубил надежда, че ще може отново да разчита на 26-годишния аржентинец.

„Разбирам, че всички въпроси са насочени към Хулиан. Клубът вече изрази много ясна позиция по казуса. От спортна гледна точка се надявам да му помогна да остане също толкова важен, колкото е и в момента“, коментира Симеоне на пресконференция. „Концентриран съм върху мача със Севиля, за който той няма да бъде на разположение. Когато се завърне, ще му осигурим всичко необходимо, за да се почувства отново важен за отбора. В живота всичко може да се промени, стига да сме здрави.“

Ръководството на Атлетико вече излезе с две официални изявления, в които категорично отказва да продаде Алварес на своите съперници. Това прави трансфер извън Испания единствената възможна опция към момента.

Отсъствието на Алварес създава допълнителни трудности за Симеоне, тъй като другият нападател, Александър Сьорлот, също е извън строя заради мускулна травма. Новото попълнение Кристиан Ромеро, привлечен от Тотнъм, ще пътува с отбора за Севиля, но е малко вероятно да започне като титуляр.

„Предстои ни мач срещу съперник, който постигна две поредни победи и ще бъде изпълнен със самочувствие. Трябва да насочим играта в посока, в която можем да ги затрудним“, завърши треньорът, цитиран от агенция ДПА.

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