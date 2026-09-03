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Изненада: световен шампион обяви оттеглянето си от Испания

  • 3 сеп 2026 | 20:54
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Изненада: световен шампион обяви оттеглянето си от Испания

Световният шампион с Испания Маркос Йоренте изненадващо обяви края на кариерата си в националния отбор едва на 31-годишна възраст. Това той направи чрез обръщение в Инстаграм.

“След като размишлявах дълго време, реших да приключа моя етап с националния тим. Осъзнавам, че все още съм млад и че може би, ако продължа да върша нещата добре, ми остават още години, в които да играя с тази фланелка. Знам, че мнозина няма да го разберат и аз със сигурност нямаше да го разбера отстрани. Това обаче е един избор, който е личен, много обмислен и най-вече дълбоко усетен. Независимо дали щях да отида на Мондиала, или не, както и дали щяхме да го спечелим, или не, вече бях взел това решение.

Мога да бъда само безкрайно благодарен на всички хора, които съм срещнал през тези години и които направиха така, че аз и семейството ми да можем да преживеем уникални и незабравими моменти. Ще запомня всичко преживяно, но най-вече тези последни 52 дни. С един прекрасен колектив, който се бореше докрай, за да изведе Испания до върха. Така и се случи. Беше гордост да представлявам моята страна и да бъда част от тази история. Благодаря за всичко. Една прегръдка за всички”, написа Йоренте към свои снимки със световната титла и екипа на Испания.

През последните седем години десният бек се подвизава на клубно ниво с екипа на Атлетико Мадрид, въпреки че е юноша на градския съперник Реал Мадрид. Той дебютира за националния си тим в контролата с Нидерландия (1:1) през ноември 2020 година, като оттогава насам записа 27 мача за своята родина, в които се отчете с четири асистенции. Йоренте не беше част от състава на Луис де ла Фуенте при триумфа на Евро 2024, но за сметка на това взе участие в три мача от Мондиал 2026. Той изигра пълни 90 минути срещу Кабо Верде (0:0) и Уругвай (1:0), а също така влезе като резерва в полуфинала срещу Франция (2:0).

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Снимки: Gettyimages

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