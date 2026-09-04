Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

ЦСКА проведе последното си занимание преди двубоя със Спартак (Варна) от 8-ия кръг на efbet Лига. Най-новото попълнение на "армейците" Диниш Алмейда вече тренира наравно със своите съотборници на клубната база в Панчарево.

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Защитникът подписа договор за две години с "червените". Португалецът попадна сред картотекираните футболисти за основната фаза на Лигата на конференциите и може да запише своя дебют още утре.

Мачът на "Коритото" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

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