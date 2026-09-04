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ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
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ЦСКА картотекира футболистите си за основната фаза на Лига на конференциите. Последното ново попълнение на "червените" Диниш Алмейда получи картотека за турнира. Същото е положението и с халфа Исак Соле, за когото в последно време се пишеше, че е пред изходящ трансфер.

Ето избраниците на ЦСКА за основната фаза на Лига на конференциите:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Полузащитници: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра

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