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ЦСКА чака краен бранител за подпис

  • 4 сеп 2026 | 10:45
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Селекцията в ЦСКА още не е приключила. Централният бранител Диниш Алмейда няма да е последното лятно попълнение на “армейците”. Червените очакват до часове и десен бек за подпис, пише “Тема спорт”. Крайният защитник трябва да пристигне в София днес или утре, да мине медицински и функционални изследвания и да парафира с клуба. Пазарът у нас затваря на 8 септември вечерта.

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

От ЦСКА вече са подали заявка до УЕФА, възползвайки се от вратичка да картотекират въпросния нов играч за участието в основната фаза на Лигата на конференциите малко по-късно от крайния срок, който изтече в сряда вечерта. Десният бек Пастор реално е без алтернатива, като при необходимост на поста ще действа Мохамед Брахими, както се случи в мача с Черно море (3:1) в неделя.

Армейците се разминаха с израелско крило в последния момент. 22-годишният национал Амир Гнах е бил в София, но до договор така и не се е стигнало. Той е част от шампиона Апоел (Беер Шева), като двата клуба не са се разбрали за трансфера.

До момента ЦСКА привлече шестима нови – Диниш Алмейда, Жоел Цварц, Каталин Иту, Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамин и Тамиму Уору. Четирима от тях са с опит по родните терени. Алмейда игра за Локо Пловдив и Лудогорец, от „Лаута“ това лято дойдоха Цварц и Иту, а Уору бе привлечен от Ботев Враца.

Не е изключено, освен въпросния десен бек, ЦСКА да се подсили и с още един футболист. Прави впечатление, че 5 от 6-те привлечени от червените са опитни състезатели, като на единствения по-млад Уору на този етап не се разчита.

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